Remišová musela Sputnik odmietnuť. Rusi nedodali dáta, výroba vakcíny je podozrivá

Minister Krajčí sa nemôže schovávať za kolektívne rozhodnutie vlády, má právo na výnimku.

18. feb 2021 o 20:58 (aktualizované 18. feb 2021 o 21:15) TASR

BRATISLAVA. Nech je vakcína vyrobená kdekoľvek na svete, môžeme ju na Slovensku používať až po jej registrácii Európskou liekovou agentúrou (EMA).

Ak sa má používať bez toho, existuje na to výnimka ministra zdravotníctva. V takom prípade sa však minister nemôže schovávať za kolektívne rozhodnutie vlády.

Vyhlásila to predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová po štvrtkovom rokovaní vlády, na ktorom sa neschválilo uznesenie o nákupe ruskej vakcíny Sputnik. Vetovala ho práve strana Za ľudí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Môžeme na Slovensku použiť akúkoľvek vakcínu, nezáleží na tom, kde je vyrobená, ale musí prejsť prísnou registráciou, a to registráciou v EMA. Práve táto registrácia zabezpečuje to, že vakcíny sú bezpečné a spĺňajú tie najprísnejšie normy a štandardy," povedala s tým, že takéto vysoké štandardy platia v Európskej únii.

Vyvrátila tvrdenie premiéra Igora Matoviča (OĽANO), že by strana Za ľudí celkovo odmietla diskusiu o Sputniku.

Zdôraznila, že im nezáleží na tom, kde bola vakcína vyrobená, ale na príslušnej registrácii EMA.

Odvolávala sa aj na predložené posudky, v ktorých odborníci trvali na tom, aby vakcíny používané na Slovensku mali príslušné registrácie.

Kolíková poukázala na právny problém

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) dodala, že s uznesením mali aj právny problém, pretože Sputnik patrí medzi vakcíny, pre ktoré platí tzv. centrálna registrácia EMA. Strana teda mala problém aj pri odvolávaní sa na registráciu v Maďarsku.

"Vychádzame z toho, že národná registrácia pre takúto vakcínu nie je možná, je teda možná len centrálna registrácia. Tak chápeme európske nariadenie," podotkla s tým, že zatiaľ nie sú informácie o požiadaní EMA o registráciu Sputnika zo strany výrobcov.

Na rozhodnutie chýbali informácie

Remišová poznamenala, že na vláde nedostali ani písomné informácie o možných dodávkach vakcín z Ruska. Nedokázala teda potvrdiť slová premiéra, že už o týždeň by mohlo na Slovensko prísť 160 000 dávok.

Súvisiaci článok Je ruská vakcína Sputnik bezpečná a účinná? (otázky a odpovede) Čítajte

"Očakávam, že uznesenia na rokovanie vlády nebudeme dostávať pri takejto dôležitej veci hodinu pred rokovaním a budú tam všetky dostupné informácie," povedala.

Podľa vlastných slov nepozná ani výsledky prieskumu, na ktorý sa premiér odvolával v súvislosti s ochotou očkovať sa Sputnikom. Remišová si však nemyslí, že sa v prieskume pýtali na ochotu očkovať sa neregistrovanou vakcínou.

Šeliga: Rusi nedodali dáta, výroba je podozrivá

Aj podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga uviedol, že nie je pravda, že sa strana Za ľudí odmieta baviť o vakcíne Sputnik V.

V strane sú práve naopak za to, aby sa rokovalo, aby bola vakcína certifikovaná a mohlo sa ňou na Slovensku očkovať.

Šeliga tvrdí, že ide o proces, ktorý má svoje pravidlá a v tomto procese nie je priestor na populizmus alebo Orbánovsko - putinovské geopolitické hry.

Šeliga zhrnul fakty, ktoré viedli Za ľudí k ich postoju. Hovorí, že Sputnik V a Ruská federácia nepodali žiadosť o certifikáciu vakcíny Európskej liekovej agentúre (EMA), Rusko slovenskému Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv nedodalo dostatočné dáta, publikovaná štúdia v odbornom časopise The Lancet hovorí, že účinnosť Sputnik je cez 91 percent, na druhej strane explicitne hovorí, že pri tvorbe štúdie vychádzali len z čiastočných a neúplných dát, keďže všetky im neboli poskytnuté.

Tiež uviedol, že Rusko nestíha dodávať vakcíny sľubovaných počtoch. Dodal, že Rusko vyrába okolo 2,5 milióna vakcín mesačne a má kontrahované dodávky napríklad do Indie, kde dodalo minimálne počty (v porovnaní na objem dodávok).

Rusko podľa Šeligu uvádza v oficiálnej dokumentácii jednu výrobnú fabriku na Sputnik V, pričom je dôležité, aby táto fabrika mohla byť kontrolovaná aj ŠÚKL aj EMA.

„Sú tu však informácie, že Sputnik V je vyrábaný aj v iných fabrikách, ktoré nepodliehajú kontrole. Rusko odmieta oficiálnu komunikáciu (na centrálnej úrovni z Európskej komisie) ohľadne nákupu a certifikovania vakcín, miesto toho sa snaží Úniu rozdeliť a rozbiť. Nikto z nás nemá problém s ruskou vakcínou, problém je, že nemá certifikáciu (všetky iné očkovacie látky používané u nás ju musia mať), nemá povolenia, obchádza odborné liekové agentúry a robí z ľudí pokusných králikov. Ak Sputnik V získa oprávnenie od EMA sme prví za, aby sa vo veľkom očkovalo aj Sputnikom V,”" podotkol.

„Dovtedy prosím všetkých, najmä premiéra, aby nezavádzal a poskytol ľuďom všetky informácie. Navyše, ak je premiér absolútne presvedčený o Sputniku V a to aj keď nie je vedec, minister zdravotníctva Marek Krajči (OĽaNO) má legálnu právomoc spustiť očkovanie Sputnikom V na takzvanú výnimku v mimoriadnej situácii, preto nepotrebuje uznesenie vlády. Je však aj premiérovi úplne zrejmé, že to je hazard a preto si to chce nechať posvätiť vládou,” uzavrel Šeliga.

Sklamaný Krajniak

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) je sklamaný, že Slovensko nenakúpi vakcínu Sputnik V. Informuje o tom na sociálnej sieti.

"Nikoho sme nechceli nútiť, aby sa dal zaočkovať a už vôbec nie Sputnikom. Iba sme chceli dať ľuďom možnosť, aby si mohli vybrať aj Sputnik," napísal.

Dodal tiež, že je škoda, že na Slovensku nebudú od budúceho týždňa vakcíny navyše.

"Budúci týždeň tu mohli byť okrem Pfizer (mešká a znižuje dodávky), Moderny (mešká a znižuje dodávky) a AstraZeneca (najviac mešká a dodávky do konca marca znížila o 75 percent) aj vakcíny Sputnik - desiatky tisíc týždenne navyše," uviedol.

Vetovanie uznesenia vlády

Vláda vo štvrtok neschválila uznesenie o nákupe ruskej vakcíny Sputnik. Slovensko teda nezaobstará vakcínu.

Použitie Sputnika V sa podľa navrhovaného uznesenia malo povoliť po kladnom posúdení Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv alebo po registrácii Európskou liekovou agentúrou (EMA). Uznesenie vetovala strana Za ľudí.

Uznesenie z dielne ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) odôvodňovalo nákup vakcíny Sputnik V odporúčaním Pandemickej komisie vlády SR a ďalších odborníkov, zhoršujúcou sa epidemickou situáciou na Slovensku, ako aj nestabilnými a meškajúcimi dodávkami vakcín registrovaných Európskou liekovou agentúrou a obstarávaných Európskou komisiou.