Matovič by bol rád, ak by minister zdravotníctva povolil Sputnik V

Chce výnimku pre ruskú vakcínu

19. feb 2021 o 14:46 TASR

Správu budeme aktualizovať.

BRATISLAVA. Premiér Igor Matovič (OĽANO) by bol rád, ak by minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) udelil výnimku na používanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku. S Ruskom podľa neho dohodol dva milióny dávok do konca júna. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii.

