O odsúhlasení predĺženia núdzového stavu rozhodnú poslanci v stredu

Prerokujú tiež novelu zákona o diaľničnej známke.

19. feb 2021 o 16:46 TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady majú o odsúhlasení predĺženia núdzového stavu rokovať na schôdzi, ktorá sa začne v stredu 24. februára o 13.00 h. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Rokovať budú aj o diaľničných známkach

Okrem toho majú tiež na schôdzi prerokovať novelu zákona o diaľničnej známke, ktorú by mali prebrať v skrátenom legislatívnom konaní. Rovnako má parlament rokovať o uznesení, ktoré predložili poslanci Smeru. Týka sa predloženia návrhu národného plánu podpory obnovy a odolnosti na verejnú diskusiu.

Na základe novelizovanej legislatívy musí predĺženie núdzového stavu odobriť parlament, a to najneskôr do 20 dní. Vláda začiatkom mesiaca rozhodla o tom, že núdzový stav sa predĺži od 8. februára o ďalších 40 dní. O podpore predĺženia mali rokovať poslanecké kluby.

Šéf SaS Richard Sulík ešte vo štvrtok (18. 2.) avizoval, že nevie garantovať podporu všetkých poslancov SaS. Poslanec Sme rodina Patrick Linhart verejne deklaroval, že za predĺženie nezahlasuje.

Smer sa obáva o plán obnovy

Poslanci majú tiež rokovať o vládnej novele zákona o diaľničnej známke. Vyplýva z nej, že pokutu za neuhradenie diaľničnej známky by malo byť možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti. Najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Návrh uznesenia z dielne Smeru hovorí o tom, aby parlament vyjadril vážne znepokojenie nad meškaním prác národného plánu podpory obnovy a odolnosti. Parlament by mal tiež podľa návrhu požiadať vládu, aby okamžite predložila na schôdzu NR SR správu o stave prípravy národného plánu.

Poslanci tiež majú na schôdzi prebrať návrh na voľbu poslancov za členov Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.