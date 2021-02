Smer nepodporí predĺženie núdzového stavu

Šipoš z OĽaNO uviedol, že je nemysliteľné, aby nebol núdzový stav predĺžený.

20. feb 2021 o 13:19 (aktualizované 20. feb 2021 o 13:57) SITA

BRATISLAVA. Poslanci za stranu Smer nepodporia predĺženie núdzového stavu v parlamente. V sobotňajšej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal Richard Takáč (Smer).

Podľa neho je otázne, či sa vôbec nájde dostatok poslancov potrebných na jeho predĺženie. Ako príklad uviedol Patricka Linharta (Sme rodina), ktorý už avizoval, že predĺženie núdzového stavu nepodporí. Tiež spomenul poslancov strany Sloboda a Solidarita (SaS).

Predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Michal Šipoš uviedol, že je nemysliteľné, aby nebol núdzový stav predĺžený, pretože zomiera množstvo ľudí.

Nepozná rodinu, v ktorej by niekto nezomrel, či už blízky alebo vzdialený.

Krajčí má Šipošovu dôveru

Takáč si zároveň myslí, že minister zdravotníctva Marek Krajčí by mal skončiť vo funkcii. Kritizoval, že pred Vianocami nedokázal presadiť tvrdšie opatrenia. Podľa neho musí prísť na jeho miesto niekto, kto dokáže také kroky na vláde presadiť.

Naopak, Šipošovu dôveru Krajčí má. Hovorí, že minister vždy presadzoval tie najtvrdšie opatrenia, či už na pandemickej komisii alebo na vláde, ale treba si uvedomiť, že on nie je jediný, kto rozhoduje. Koalíciu tvoria štyria partneri.

Takáč: Vláda nevie prevziať zodpovednosť

V otázke vakcíny Sputnik V Šipoš očakáva, že v najbližších dňoch sa k nákupu vyjadrí aj minister Krajčí. On sám je však za to, aby sa kúpila každá vakcína, ktorá vie pomôcť ľuďom a ochrániť ich zdravie. Poukazuje na to, že vakcínou Sputnik očkuje už 25 krajín, medzi nimi aj susedné Maďarsko.

Podľa Šipoša je diskusia na mieste. Nemyslí si, že by sa o tak závažnej veci malo rozhodovať za zatvorenými dverami. Doplnil, že Krajčí denno denne komunikuje s odborníkmi z iných krajín, ako je na tom ruská vakcína, aby neboli ohrozené životy ľudí.

„Argumenty, ktoré počúvam, hovoria jasne v prospech vakcíny," podotkol. Tvrdí, že koaličný partner má právo povedať svoj názor, ale treba robiť všetko preto, aby „sme dali politiku nabok".

Takáč reagoval, že ľudia nepotrebujú počúvať, ako sa koalícia naťahuje. „Jedna vec je vyhrať voľby a druhá riadiť štát," povedal s tým, že vláda to nerobí a nevie prevziať zodpovednosť. Ak by vedela, podľa neho by ruskú vakcínu nakúpila.

Zopakoval, že strana Smer presadzuje dobrovoľné očkovanie, každý by sa mal rozhodnúť sám.