Remišová trvá na svojom, Pellegrini by sa dal Sputnikom zaočkovať

Remišová by neodporučila ľuďom očkovanie neregistrovanou vakcínou.

21. feb 2021 o 14:13 TASR

BRATISLAVA. Štát je tu na to, aby zabezpečil, že vakcíny sú účinné a bezpečné, a na to existujú príslušné procesy.

V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to deklarovala podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) v súvislosti s vetovaním nákupu ruskej vakcíny Sputnik V.

"Ak existuje schválený postup, že účinnosť a bezpečnosť liekov a vakcín bude kontrolovať a certifikovať Európska agentúra pre lieky (EMA), nemôžeme to obchádzať len preto, že si niekto prečítal v časopise, že je to fajn vakcína," vyhlásila. Dodala, že podmienka musí platiť pre akúkoľvek vakcínu z akejkoľvek krajiny pôvodu.

V prípade, že by minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) využil svoju kompetenciu a podpísal by pre Sputnik výnimku, strana Za ľudí bude odporúčať, aby sa neočkovali neregistrovanou vakcínou.

Pellegrini sa Sputnikom dal zaočkovať

Oponent v diskusii, predseda strany Hlas a nezaradený poslanec Národnej rady Peter Pellegrini, nerozumie Remišovej postupu. Upozorňuje na situáciu, v ktorej sa Slovensko v rámci pandémie nachádza a najmä na svetové líderstvo v počte obetí.

"Máme robiť všetko preto, aby sme ľudí zachraňovali," upozornil poukazujúc na to, že Sputnik používajú v tridsiatke krajín po celom svete.

“ Pán premiér si uvedomil, že časť verejnosti by sa nechala Sputnikom očkovať, preto začal podporovať jej nákup, a potom si našiel vinníka, že tak nemôže urobiť. „ Peter Pellegrini, predseda strany Hlas

V prípade deklarovanej snahy o akvizíciu ruskej vakcíny má však Pellegrini podozrenie, že ide len o divadlo vlády. "Pán premiér si uvedomil, že časť verejnosti by sa nechala Sputnikom očkovať, preto začal podporovať jej nákup, a potom si našiel vinníka, že tak nemôže urobiť," naznačil.

Ak by bol v rade na očkovanie, Pellegrini tvrdí, že on by sa ruskou vakcínou Sputnik V dal zaočkovať.

Spochybňuje Matovičove výroky

Expremiér spochybňuje výroky o predrokovaných dodávkach ruskej vakcíny.

"Máme informácie, že ruský výrobca nemá možnosť dodať dva milióny vakcín pre slovenský trh. Ak, tak by to mohlo byť možno na úrovni niekoľko desiatok tisíc dávok, ako v Maďarsku či Srbsku," dodal.

Obaja hostia diskusnej relácie si v programe uctili pamiatku novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pri príležitosti tretieho výročia ich vraždy.