Krajniak navrhol diskusiu o otvorení kostolov

Klienti v zariadeniach sociálnych služieb žiadajú čoraz častejšie o duchovnú službu.

22. feb 2021 o 9:10 SITA

BRATISLAVA. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) vyzýva na diskusiu o tom, za akých všeobecne dohodnutých podmienok povoliť verejné bohoslužby.

Ako dodal, diskusia by mala byť minimálne o tom, za akých podmienok povoliť ľuďom individuálne pristupovať k Svätému prijímaniu a spovedi tak, ako to bolo počas prvej vlny pandémie. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.

Krajniak: Modlitby pomáhajú pri liečbe

Krajniak argumentuje tým, že v zariadeniach sociálnych služieb klienti a aj zamestnanci žiadajú čoraz častejšie o duchovnú službu.

„Pretože na vlastnej aj sprostredkovanej skúsenosti vidia, že modlitba ľuďom pomáha. Zjednodušene povedané, v zariadeniach s koronavírusom, kde sa s klientami chodí modliť duchovný ich denominácie, v prípade katolíkov vysluhuje aj sviatosti Svätého prijímania, spovede, pomazania chorých, z takýchto zariadení nám hlásia lepšie priebehy ochorení klientov, ktorí majú aj duchovnú pomoc,“ doplnil Krajniak.

Podotkol, že sa začal o túto skúsenosť zaujímať a pýtal sa v nemocniciach, či nemajú podobnú skúsenosť s duchovnou službou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Dostal som viaceré potvrdenia takejto skúsenosti. Nie, nemám k dispozícii žiadnu vedeckú štúdiu a dôkazy. Asi sa ale môžeme zhodnúť na tom, že duchovná služba a modlitba ľuďom uškodiť nemôže. A vyzerá to tak, že viacerým ľuďom zjavne pomáha,“ dodal.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/LwrbnMw2.html

Príklad moru v Trnave

Krajniak má podľa jeho slov aj jeden „overiteľný historický príklad“. V roku 1710 koncom jari zasiahol mesto Trnava mor.

Prvá obeť bola zaznamenaná 19. júna 1710 a nasledovali mesiace tvrdého lockdownu, ale nepomáhali. V novembri 1710 bola Trnava stále „zavretá“, ale mor sa šíril ďalej a „kosil“ bohatých aj chudobných.

Súvisiaci článok Remišová trvá na svojom, Pellegrini by sa dal Sputnikom zaočkovať Čítajte

Zúfalí občania sa podľa neho rozhodli v spoločnej modlitbe prosiť o pomoc Pannu Máriu a 21. novembra 1710 sa celé mesto zhromaždilo v Dóme sv. Mikuláša pri zázračnom obraze Panny Márie.

„Potom po modlitbách v procesii obišli námestie a Trojičný stĺp a za hlaholu všetkých zvonov v meste sa vrátili naspäť do Dómu sv. Mikuláša. A stal sa zázrak. Od toho momentu mor skončil. Od toho momentu už v Trnave nikto na mor nezomrel,“ uviedol minister.

Minister má podporu u poslankyne Anny Záborskej (OĽaNO).

„Pribúdajú dobré argumenty za otvorenie našich chrámov pre verejné bohoslužby za dodržania prísnych protiepidemických opatrení. Hovorme o nich a diskutujme o ďalších krokoch. Dúfam, že sa stretneme už čoskoro na spoločnej bohoslužbe,“ napísala na sociálnej sieti.