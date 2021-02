Prezenčnú výučbu v stredu absolvovalo vyše 183-tisíc žiakov a študentov

Vyučovalo sa takmer na troch tisíckach škôl.

24. feb 2021 o 15:24 TASR

Žiaci prichádzajú do Spojenej školy sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici v bratislavskom Ružinove. (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

BRATISLAVA. V stredu bolo obnovené prezenčné vyučovanie na 2 699 školách, z toho išlo o 1 150 materských škôl, 1 237 základných škôl a 312 stredných škôl.

Medzi jednotlivými typmi škôl sú zarátané aj špeciálne školy.

Vyplýva to zo stredajších údajov, ktoré poskytol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Počet žiakov učiacich sa prezenčne dosiahol v stredu hodnotu 183 690. Do materských škôl sa vrátilo 48 610 detí, do základných škôl 112 695 žiakov a do stredných škôl 22 385 žiakov.

Celkovo sa obnovilo vyučovanie v 10 581 triedach, pričom v materských školách to bolo v 2 755 triedach, na základných školách v 6 875 a na stredných školách v 951.

Na východnom Slovensku v Prešovskom a Košickom kraji sú počas aktuálneho týždňa jarné prázdniny.

Od pondelka 1. marca sa začínajú na západnom Slovensku v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Žiaci môžu počas jarných prázdnin navštevovať dobrovoľné jarné školy.