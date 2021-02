Ombudsmanka je proti trestom za odmietnutia očkovania proti covidu

Spoločnosť pravdepodobne čaká diskusia o možnom obmedzení práv pre nezaočkovaných.

24. feb 2021 o 17:06 SITA

BRATISLAVA. Pri úvahách o zavádzaní obmedzení pre nezaočkované osoby je vždy potrebné vyvažovať individuálne záujmy jednotlivcov na strane jednej a spoločenský záujem na ochrane života a zdravia na strane druhej.

Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Doplnila, že keďže je očkovanie proti COVID-19 dobrovoľné, jeho odmietnutie by nemalo byť sankciované.

Zároveň by však akékoľvek obmedzenie – nesankčného charakteru malo prejsť testom proporcionality.

„Znamená to, že zákonodarca by mal racionálne a presvedčivo zdôvodniť, že toto obmedzenie je na účel ochrany života a zdravia nevyhnutné a nie je ho možné zabezpečiť inými, do základných práv menej zasahujúcimi prostriedkami,“ vysvetlila ombudsmanka.

Zavedenie očkovacích pasov v súčasnosti zvažujú viaceré štáty. Podľa Patakyovej možné obmedzovanie niektorých práv či služieb pre tých, ktorí nebudú disponovať potvrdením o očkovaní proti COVID-19, otvorí diskusiu, ktorej súčasťou bude aj ľudskoprávna rovina takýchto opatrení.

Upozornila, že už súčasná právna úprava upravuje možnosť sankcionovať osoby, ktoré sa bez preukázania závažných či iných lekársky zdôvodnených prípadov nepodrobia povinnému očkovaniu.

Patakyová dodala, že keďže v súčasnosti nie je známa konkrétna podoba obmedzení v súvislosti s možným zavedením očkovacieho pasu, bude možné preskúmať otázku súladu s ľudskoprávnymi štandardmi až po tom, ako bude predložený konkrétny legislatívny zámer.