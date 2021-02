Poslanci rozhodnú o prípadnom predĺžení núdzového stavu v piatok

Na odhlasovanie návrhu má koalícia dostatok hlasov.

25. feb 2021 o 18:33 SITA

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady rozhodnú o prípadnom predĺžení núdzového stavu v piatok 26. februára o 11:00. Rozhodlo o tom poslanecké grémium. Do rozpravy sa ústne prihlásilo 15 členov zákonodarného orgánu, ktorí v pléne k predmetnému bodu vystúpia ešte dnes.



Vláda na rokovaní začiatkom februára rozhodla o tom, že núdzový stav sa od pondelka 8. februára predĺži o ďalších 40 dní. Kabinetu však podľa nedávno schválenej legislatívy musia tento krok ešte potvrdiť členovia parlamentu, a to do 20 dní od jeho predĺženia.