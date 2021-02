V piatok sa obnovilo prezenčné vyučovanie na 2640 školách

Do lavíc sa vrátilo už celkovo 195 190 žiakov.

26. feb 2021 o 15:25 TASR

BRATISLAVA. V piatok bolo obnovené prezenčné vyučovanie na 2640 školách, z toho išlo o 1160 materských škôl, 1165 základných škôl a 315 stredných škôl. Medzi jednotlivými typmi škôl sú zarátané aj špeciálne školy.

Vyplýva to z piatkových údajov k 10.30 h, ktoré pre TASR poskytol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Počet žiakov učiacich sa prezenčne dosiahol v piatok hodnotu 195 190. Do materských škôl sa vrátilo 53 190 detí, do základných škôl 116 663 žiakov a do stredných škôl 24 632 žiakov.

Celkovo sa obnovilo vyučovanie v 10 856 triedach, pričom v materských školách to bolo v 2872 triedach, na základných školách v 6953 a na stredných školách v 1031 triedach.

Na východnom Slovensku v Prešovskom a Košickom kraji sú počas aktuálneho týždňa jarné prázdniny. Od pondelka 1. marca sa začínajú na západnom Slovensku v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Žiaci môžu počas jarných prázdnin navštevovať dobrovoľné jarné školy.