Dobré ráno: Orbán si kupuje politický vplyv dotáciami pre maďarské menšiny

Maďarsko rozdalo krajanom viac ako miliardu.

28. feb 2021 o 23:20 Roman Cuprik, Jana Maťková

144 miliónov eur. Táto suma prišla na Slovensko za posledných 10 rokov z Maďarska.

Dotácie by mali pomôcť rozvíjať kultúrny život v komunite maďarskej menšiny, no premiér Viktor Orbán si z grantov skôr spravil prostriedok na rozsievanie politického vplyvu.

Štedré finančné prostriedky pritom nesmerujú len k nám, ale aj do Srbska, Chorvátska či Slovinska. Kde tieto prostriedky končia a o čo Orbánovi presne ide?

Jana Maťková sa rozprávala s Romanom Cuprikom redaktorom denníka Sme, ktorý spolu s medzinárodnou skupinou redaktorov a s podporou investigatívneho centra Jána Kuciaka analyzoval jednotlivé dotácie.

