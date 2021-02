Poslanci schválili predĺženie núdzového stavu

Núdzový stav je aktuálne schválený od 8. februára na 40 dní.

26. feb 2021 o 11:12 (aktualizované 26. feb 2021 o 12:27) Martin Vonšák, TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady schválili predĺženie núdzového stavu od 8. februára o ďalších 40 dní. Za hlasovalo 83 poslancov, proti bolo 35. Hlasovali všetci 118-ti prítomní poslanci.

Na základe novelizovanej legislatívy musel predĺženie núdzového stavu odobriť parlament, a to najneskôr do 20 dní od schválenia vlády.

Návrh nepodporil Viskupič zo SaS

Opakované predĺženie núdzového stavu nepodporil okrem opozičných poslancov ani koaličný poslanec Marián Viskupič (SaS).

Opozičným poslancom v návrhu vlády na odsúhlasenie predĺženia chýbala analýza doterajších opatrení a tiež konkrétne návrhy ďalších opatrení.

Upozorňovali, že viaceré sa dajú uplatniť bez potreby núdzového stavu. Koaliční poslanci avizovali podporu, no viacerí do budúcna očakávajú opatrenia, ktoré by neboli viazané na núdzový stav.

Fico: Núdzový stav Slovensko nepotrebuje

Predseda Smeru-SD Robert Fico namietal, že návrh v pléne neobhajovali všetci členovia vlády, a najmä minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Zároveň informoval, že vyzbierali už šesťciferné číslo podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.

"Núdzový stav neslúži ničomu inému len a len obmedzovaniu základných ľudských práv. Núdzový stav Slovensko nepotrebuje, potrebuje ho iba vládna koalícia," zdôraznil s tým, že koalícia chce najmä obmedzovať protesty.

Pripomenul, že núdzový stav sa predlžuje na základe novely ústavného zákona, i podmienky, za akých bola prijatá.

Hlas: Ide o zásah do ľudských práv

Strana Hlas-SD považuje za neprijateľné, aby si vláda na takýto stav zvykla ako na štandard a nehľadala spôsoby, ako zvládnuť pandémiu prijateľnejším spôsobom.

Odmieta, aby bol zákaz vychádzania a zhromažďovania štandardom, keďže ide o zásah do základných ľudských práv.

"Je to obyčajná fraška, keďže núdzový stav je reálne predĺžený už 19. deň a národná rada to nemohla žiadnym spôsobom ovplyvniť. Sme presvedčení, že obmedzovanie demokracie v takomto dlhom časovom období nie je nevyhnutnosťou, ale svojvôľou vládnej koalície, ktorá sa oprávnene obáva občianskych protestov a nepokojov, pretože svoje pôsobenie absolútne nezvláda. Na boj s pandémiou vláde stačí aj mimoriadna situácia, prípadne zakotvenie potrebných opatrení v oblasti zdravotníctva do osobitného zákona," uviedla v stanovisku strany hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.