Samosprávy: Zvládanie pandémie zo strany štátu je chaotické

Samosprávy upozorňujú na množstvo výnimiek, ktoré ochromujú opatrenia.

2. mar 2021 o 14:35 TASR

BRATISLAVA. „Zvládanie pandémie nového koronavírusu zo strany štátu je od začiatku a neustále nejasné a chaotické, mestá sú z rôznorodých pokynov bezradné a frustrované,“ vyhlásila pre TASR Únia miest Slovenska (ÚMS).

Prax podľa nej ukazuje, že občania sa oveľa viac spoliehajú práve na mestá a obce ako na štát a rovnako im viac dôverujú.

ÚMS poukazuje, že je začiatok týždňa a nevie sa, čo všetko nás čaká v najbližších dňoch.

"Vláda rokuje týždeň a nám na zmeny zostane, ako vždy, pár hodín. Určite sa objaví znova veľké množstvo otázok. Zástupcovia miest aj obcí robia pre svojich občanov všetko, čo je v ich silách, ale niekedy nevieme, s čím bojujeme viac - s epidémiou alebo chaosom," uviedla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

COVID automat, vydaný ministerstvom zdravotníctva, je podľa ÚMS v niektorých bodoch rozdielny s COVID automatom pre otváranie škôl. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v rovnakej situácii postupujú podľa únie taktiež rozdielne.

"O spoľahlivosti údajov majú pochybnosti všetci, no a testovanie zabezpečované obcami a mestami je samostatný príbeh," skonštatovala Piršelová.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozornilo, že COVID automat má svoj zmysel v rámci regulácie správania ľudí v čase epidemiologickej situácie. Na Slovensku sú však podľa združenia dva, keďže ten druhý sa týka škôl.

"Sme svedkami toho, ako v lockdowne máme tak veľa výnimiek, ktoré zasahujú do oboch automatov, až sa tento systém regulácie stáva neprehľadný a nezrozumiteľný," uviedol pre TASR ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Komplikácie podľa jeho slov spôsobuje aj to, že ešte pred prvým celoplošným testovaním ľudí na ochorenie COVID-19 žiadalo ZMOS od vlády spojiť testovanie s trasovaním.

"To sa nestalo a teraz sme svedkami znásobovania problémov, ktoré s tým súvisia," poznamenal Kaliňák s tým, že paralelné sčítavanie výsledkov testov v samosprávach a ich porovnávanie so všeobecne publikovanými zo strany štátu sú neraz odlišné. Ako tvrdí, zvyšuje to nedôveru voči práci s dátami a vyvoláva to dojem nesúrodej práce s dátami.