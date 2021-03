Certifikáty či digitálne zelené pasy by mali začať fungovať ešte pred letom

Digitálny preukaz by mal výrazne uľahčil cestovanie, hovorí Klus.

3. mar 2021 o 13:30 SITA

BRATISLAVA. Certifikáty či digitálne „zelené pasy“ by mali začať fungovať ešte pred letom. O detailoch ich použitia sa uskutoční intenzívna diskusia, ktorej súčasťou bude aj otázka, čo s tými, ktorí sa v Európskej únii (EÚ) nechali zaočkovať neregistrovanými vakcínami. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martin Klus (SaS).



„Sme za to, aby sa zaviedol spoločný digitálny preukaz, ktorý by platil vo všetkých krajinách EÚ a ďalších zmluvných krajinách,“ priblížil Klus. Domnieva sa, že digitálny preukaz by až do úplného utíchnutia pandémie výrazne uľahčil cestovanie. Doplnil, že od začiatku pandémie vyzývajú na to, aby to nebol len očkovací preukaz, obzvlášť v dobe, kedy nie je vakcína dostupná všetkým, ale aby v ňom boli zaznamenané aj informácie o absolvovaní testu či prekonaní ochorenia COVID-19, čím možno predísť diskriminácii.

Štátny tajomník v súvislosti s vakcínami uviedol, že už dnes je zrejmé, že prinajmenšom v úvodnej fáze bude viacero krajín trvať na tom, aby súčasťou preukazu boli len tie vakcíny, ktoré boli zaregistrované Európskou liekovou agentúrou (EMA). „Nedá sa vylúčiť, že v snahe prepojiť európsku aplikáciu s celosvetovou vakcinačnou kampaňou sa postupne môžu pridať aj ďalšie vakcíny,“ uzavrel Klus.



V pondelok 1. marca priviezli na Slovensko prvé dávky ruskej vakcíny Sputnik V, ktorá nie je registrovaná agentúrou EMA. Slovensko ju však môže používať ako neregistrovaný liek, a to na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO).