Koronavírus na Slovensku: Začínajú platiť sprísnené opatrenia (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 311-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 7 388 obetí. Začínajú platiť sprísnené opatrenia.

3. mar 2021 o 6:07 (aktualizované 3. mar 2021 o 6:17) Martin Vonšák, Jakub Habas, Andrej Kuzmány, TASR, SITA, ČTK

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Začínajú platiť sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte

06:17 SLOVENSKO - Polícia posilní a zintenzívni kontroly na hraniciach s Maďarskom, Rakúskom, Českom aj Poľskou republikou.

Na všetkých veľkých a frekventovaných cestách na vstupe do krajiny bude kontrolovať osobnú dopravu 24 hodín denne. Na menej vyťažených budú kontroly v exponovaných časoch a v časoch, keď sa predpokladá najväčšia intenzita dopravy. Polícia upozornila, že kontrolovať bude aj uzatvorené hraničné priechody. Pri kontrolách budú policajtom vypomáhať aj vojaci.

6:06 SLOVENSKO - Od dnešného dňa začínajú platiť sprísnené opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu. Premiér Igor Matovič o nich rokoval s odborníkmi takmer celý minulý pracovný týždeň, v nedeľu ich schválila vláda.

Platí tak nočný zákaz vychádzania s prísnejším režimom od 20:00 do 1:00 hod. Zároveň sa ruší výnimka na vychádzky do prírody mimo okresu. Za jeho hranice tak nesmie človek ísť už ani s negatívnym testom.

V čiernom okrese je potrebný sedemdňový interval testovania aj do prírody (okrem detí do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov), v ružových, červených a bordových okresoch na cestu do prírody nie je potrebný test. Do práce by mali prezenčne chodiť len ľudia, u ktorých je to nevyhnutné. Takíto zamestnanci musia mať vystavené potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod.

Ak sa efekt opatrení neprejaví počas najbližších troch týždňov, nasledovať bude tvrdé obmedzenie pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.

Zmena pri fungovaní škôl nastane až od pondelka 8. marca.