Minúta po minúte: Rozhoduje sa o budúcnosti koalície, zasadá predsedníctvo Sme rodina

Koaličnú krízu spustil nákup vakcíny Sputnik V. Richard Sulík vyzval na rekonštrukciu Matovičovej vlády. Sledujte aktuálny vývoj minútu po minúte.

10. mar 2021 o 12:31 (aktualizované 10. mar 2021 o 13:16) Andrej Kuzmány, TASR, SITA

Predseda SaS Richard Sulík vyzval na rekonštrukciu vlády.

Predsedníctvo Sme rodina zasadá od 12:00 hod.

Popoludní majú rokovať aj poslanci strán SaS a Za ľudí.

Koaličnú krízu spustil nákup ruskej vakcíny Sputnik V.

Koaličnú krízu Matovičovej vlády sledujeme minútu po minúte:

13:07 Poslanecký klub hnutia OĽaNO prerušil svoje dnešné rokovanie o situácii v koalícii dovtedy, "kým neprídu informácie, ktoré budú stáť za prerokovanie". Médiám to po rokovaní klubu povedal podpredseda Národnej rady Gábor Grendel s tým, že v klube panuje zhoda o nevynášaní čiastkových informácií z rokovania.

Grendel zároveň nevedel povedať, kedy sa verejnosť dozvie výsledky o vyriešení koaličnej krízy.

13:00 Poslankyňa za SaS a predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková považuje za smiešne, aby minister hospodárstva Richard Sulík odstupoval z funkcie výmenou za odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Povedala to v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo.

Podľa Cigánikovej to nie je relevantná požiadavka. Pokiaľ by však odstúpil sám Matovič, v tom prípade by podľa jej slov Sulík odišiel. To pripustil už aj samotný minister hospodárstva v nedeľu.

12:30 Od 12. hodiny má zasadať predsedníctvo Sme rodina. Šéf hnutia Boris Kollár sa síce minulý týždeň vyjadril, že je prístupný rokovaniam o rekonštrukcii vlády, neskôr už viackrát zopakoval, že odchod Matoviča či Sulíka z funkcie by vôbec nič nevyriešil.

„Nezmenilo by sa vôbec nič. Títo dvaja páni by odišli do parlamentu, tam by absolútne ovládali svoje poslanecké kluby. Jeden tých 13 poslancov, druhý 53. Peklo by pokračovalo ďalej," povedal Kollár s tým, že od nich dvoch závisí, či vláda vydrží aj ďalšie tri roky.

12:00 Prezidentka Zuzana Čaputová je presvedčená, že bez vyvodenia politickej zodpovednosti nie je stabilita vlády dosiahnuteľná.

Na sociálnej sieti ďalej uviedla, že Slovensko potrebuje stabilnú vládu, ktorá sa môže plne sústrediť na riešenie pandémie a všetkých jej dopadov.

11:30 Najvážnejšia situácia je v najmenšej koaličnej strane Za ľudí, ktorej reálne hrozí rozpad poslaneckého klubu.

Predsedníčke Veronike Remišovej už odišli dvaja poslanci Miroslav Kollár a Tomáš Valášek. A minulý týždeň Ján Benčík vyhlásil, že ak vo svojich funkciách neskončia premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí, takisto vystúpi z klubu a prestane podporovať vládu.

Poslankyňa Andrea Letanovská vyjadrila Remišovej podporu v rokovaniach, ak však nebude stotožnená s postupom, tiež zvažuje odchod zo strany.

11:00 Dnes by sme sa mohli dozvedieť viac o tom, ako, v akej podobe a či vôbec bude pokračovať táto vláda. Po tom, ako strana SaS minulý týždeň vyzvala na rekonštrukciu vlády a k potrebe zmeny sa pridala aj Za ľudí, sa čaká už len na to, na akú stranu sa postaví Sme rodina.

Predseda hnutia Boris Kollár síce vyjadril ochotu rokovať o rekonštrukcii vlády, zobral si však čas na rozmyslenie a na stredu 10. marca zvolal predsedníctvo. To zasadne na poludnie o 12. hodine.

Popoludní budú rokovať aj poslanecké kluby Za ľudí a SaS.