Dobré ráno: Všetko teraz rozhodne Igor Matovič

Ako prebieha koaličná kríza.

3. mar 2021 o 23:30 Tomáš Prokopčák, Jakub Filo

Vypočujte si podcast

Nikdy si nepraj žiť zaujímavé časy, hovorí istá múdra veta. A má pravdu, špeciálne teraz: ostatné správanie premiéra Igora Matoviča a jeho nákup ruských neoverených vakcín bol tým posledným kúskom.

V stredu sa tak naplno rozpútala koaličná kríza, strany SaS a Zaľudia otvorene hovorili o rekonštrukcii vlády a koniec ministra zdravotníctva im zrejme stačiť nebude.

Čo sa teda dialo, prečo... čo túto krízu spustilo, ale najmä, ako môže dopadnúť?

Tomáš Prokopčák sa pýta Jakuba Fila.

Zdroj zvukov: FB Igor Matovič, TA3

Krátky prehľad správ

Poslanec zaľudí Ján Benčík žiada odchod Mareka Krajčího z postu ministra zdravotníctva i výmenu premiéra Igora Matoviča. Ak sa tak nestane, podľa informácií denníka N by mal aj on opustiť vládnu koalíciu.

Pre výroky Igora Matoviča na adresu Richarda Sulíka koná prokuratúra aj polícia. Dôvodom je nákup antigénových testov, ktoré mali byť nekvalitné. Pokyn na preverenie nákupu milióna antigénových testov značky RapiGen Správou štátnych hmotných rezerv dal generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Na Slovensko by malo v marci prísť o stotisíc vakcín spoločnosti Pfizer viac, ako bolo v pôvodnej dohode. Vypomohli nám ostatné európske krajiny v rámci spoločného mechanizmu solidarity.

Bývalý žilinský sudca Pavol Polka dostal trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou päť rokov. Takúto dohodu o vine a treste schválil Špecializovaný trestný súd, pričom Polka musí zaplatiť aj pokutu 150-tisíc eur. Polka s políciou spolupracuje a vinu pri obvineniach z korupcie si priznal.

Igor Matovič svojimi vyjadreniami nahneval aj Ukrajinu. V rádiu Expres totiž povedal, že Rusku za vakcínu Sputnik V sľúbil Zakarpatskú Ukrajinu, mal to myslieť ako vtip. Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba reagoval, že takéto vyjadrenia poškodzujú vzťah Ukrajiny a Slovenska.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je taká obyčajná oddychovka. Priznám sa, k seriálu Emily in Paris som pristupoval s predsudkami, vraj je to povrchné, hlúpe a plné stereotypov... a viete čo, no a čo že je. Tiež je to totiž presne taký typ relatívne jednoduchého pozerania, pri ktorom si môžete príjemne oddýchnuť a vypnúť hlavu. Čo v časoch zúriacej pandémie aj politickej krízy na Slovensku vôbec nie je málo.

