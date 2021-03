Dobré ráno: Očkovanie na Slovensku sme zbabrali

Ako sme sa nedokázali pripraviť na boj s pandémiou.

10. mar 2021 o 23:18 Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Ján Krempaský

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/t77dc-fd3e78?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=103

Očkovanie je našou jedinou zbraňou proti pandémii. Lenže očkovanie na Slovensku akoby od začiatku sprevádzali chaos, zlé plánovanie a technické problémy.

Niekoľkokrát sa menilo, koho vlastne budeme očkovať, registračný web viac nefunguje ako funguje a o ľudí zaočkovaných mimo akýchkoľvek rozumných poradovníkov, to by bolo na samostatnú epizódu.

Ako teda na Slovensku očkujeme, prečo to nefunguje a čo s tým urobíme?

Tomáš Prokopčák sa pýta Jána Krempaského.

Zdroj zvukov: TV Markíza, FB Ministerstvo zdravotníctva SR

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Koaličná strana Sme rodina netrvá na personálnych zmenách vo vláde, o dkázala včera svojim partnerom vo vláde, strana Za ľudí zase povedala, že rokovania o koaličnej kríze neprinesú nejaké rýchle riešenia. Cez víkend premiér Igor Matovič pritom povedal, že odísť z funkcie sa nechystá.

Oligarcha Zoroslav Kollár je na slobode. Sudca ho prepustil podnikateľa preto, lebo sa vyšetrovatelia v jeho prípade za štyri mesiace nikam neposunuli. Podľa portálu novinky.sk vyšetrovatelia nevypočuli hlavného svedka a skutok údajného zasahovania do nezávislosti súdu je popisovaný len veľmi stručne. Prokurátorka sa bránila, že v prípade je stíhaných 21 osôb a situáciu komplikuje aj pandémia.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí neodstúpi ani za kolaps registračného systému na očkovanie proti koronavírusu. Tvrdí, že jeho demisia by ničomu nepomohla a že robí všetko preto, aby vyviedol národ z pandémie.

Európska únia dostane v najbližších dňoch o štyri milióny vakcín od spoločnosti Pfizer viac, ako sa pôvodne plánovalo. Včera to povedala predsedníčka Európskej komisie, členské štáty si vakcíny môžu rozdeliť primerane k počtu obyvateľov. Pfizer mal v januári problémy s výrobou, od februára však vyrába väčšie množstvo očkovacích látok.

Americký Pentagon predĺži nasadenie tisícok členov Národnej gardy pri Kapitole. Požiadala o to kapitolská polícia, ktorá sa stále obáva o bezpečnosť. Spravodajské služby totiž stále hovoria o možných hrozbách od domácich teroristov a ozbrojených skupín.

Odporúčanie

Asi som to už raz urobil, ale pokojne to zopakujem: dnes odporúčam nájsť si nejaký dobrý komiks. Ja viem, možno máte predsudky, ale to len znamená že neviete, aké krásny príbehy dnes aj v minulosti vo svete dobrých komiksov vychádzajú. Ja, napríklad, momentálne preskakujem medzi úžasnou gaimanovskou klasikou Sandmanom, Mýtmi a Medzi riadkami. A viete, čo prezraďte nám aj vy, aký komiks by ste ostatným odporúčali: napríklad v Podcastovom klube denníka SME na Facebooku.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.