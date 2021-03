Minúta po minúte: SaS má oznámiť, či zostane vo vláde

Koaličné strany pripúšťajú predčasné voľby.

15. mar 2021 o 9:50 Veronika Orviská, Andrej Kuzmány, TASR, SITA

Koaličnú krízu Matovičovej vlády sledujeme minútu po minúte:

9:48 Predsedníctva strán SaS a Za ľudí rokovali spolu o ďalšom postupe aj v noci z nedele na pondelok, píše portál televízie Markíza tvnoviny.sk.

Podľa informácií televízie obe strany trvajú na tom, aby Matovič odišiel z postu premiéra. Ak tak neurobí, SaS a Za ľudí odídu z vládnej koalície.

9:45 Po vyhlásení SaS zaujme stanovisko ku koaličnej kríze aj Sme rodina.

Milan Krajniak, podobne ako Remišová, hovoril iba o dvoch riešeniach : buď sa Igor Matovič a Richard Sulík dohodnú, alebo budú predčasné voľby.

9:25 Konflikt medzi Matovičom a Sulíkom je podľa vicepremiérky a šéfky strany Za ľudí Veroniky Remišovej taký veľký, že existujú iba dve riešenia. Buď Matovič aj Sulík odídu zo svojich funkcií, alebo budú predčasné voľby.

"Čo sa týka dvoch mojich kolegov, spravili veľké chyby, ale teraz idú urobiť najväčšiu chybu svojho života, a to rozbiť túto vládu.

Bola by to najväčšia chyba, pretože ja si neviem predstaviť, ako by sa dôvera voličov dala obnoviť, ak by strana, ktorá bola dvakrát vo vláde, dvakrát vládu rozbila," povedala.

Vyzvala preto Matoviča aj Sulíka, aby prekonali svoje egá a v záujme všetkých ľudí na Slovensku z vlády odišli.

Ešte predtým v sobotu večer podľa televízie Markíza prišiel premiér s vlastným nápadom, že sa načas stiahne do úzadia a časť svojich kompetencií presunie na iného člena vlády. Remišová však v nedeľu reagovala, že si to príliš nedokáže predstaviť.

9:00 Strana Sloboda a solidarita dnes o 11. hodine oznámi svoje ďalšie kroky, či a za akých podmienok zostane súčasťou vládnej koalície.

Krízu opätovne vyvolala štvrtková tlačovka premiéra Igora Matoviča, na ktorej spolu s Marekom Krajčím oznamovali ministrov koniec vo funkcii.

Matovič označil Krajčího za obeť a jeho odstúpenie nazval najabsurdnejším v histórii.

Opätovne pritom útočil na koaličných partnerov SaS a Za ľudí, hoci len niekoľko hodín predtým Boris Kollár ohlásil ukončenie koaličnej krízy a Richard Sulík informoval o dohode na Memorande dobrého vládnutia.

Svojim vystúpením na tlačovke však premiér podľa Sulíka túto dohodu prakticky zrušil. "Sme opäť na bode nula," priznal minister hospodárstva.