Prieskum: Voľby by vyhral Hlas, Za ľudí ani kotlebovci by do parlamentu neprešli

Do parlamentu by sa dostalo KDH.

15. mar 2021 o 13:13 Patrik Sopóci

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali v marci, najväčší počet hlasov by získala strana Hlas. Svoju dôveru by im prejavilo 24,9 percenta oprávnených voličov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktoré zverejnila agentúra AKO.

Súvisiaci článok Súčasná vláda by získala len 62 kresiel. Vyklikajte si možné koalície Čítajte

Na druhom mieste by skončila strana SaS s 14,3 percentami, tretie by bolo OĽaNO s 13,1 percentami hlasov.

Smeru by odovzdalo svoj hlas 8,7 percenta voličov, rovných osem percent by získalo mimoparlamentné Progresívne Slovensko.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina s 5,9 percentami a KDH s 5,2 percentami. Pred jeho bránami by zostala koaličná strana Za ľudí, ktorá by získala 4,3 percenta hlasov. Rovnakú dôveru by získali aj kotlebovci.

Zber dát prebiehal telefonicky v období medzi 8. a 12. marcom 2021. Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov.