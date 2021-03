Maiga šíri hoax o obetiach očkovania, upozorňuje polícia

Spevák a herec konšpiroval o nezvratnom vyhubení ľudstva.

17. mar 2021 o 10:17 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Polícia upozorňuje na hoax o očkovaní, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach. Uvádza sa v ňom, že vďaka ARN technológii očkovanie proti ochoreniu COVID-19 zabije 2,5 miliardy ľudí.

Polícia na to upozornila v profile Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti. Dezinformáciu zdieľa okrem iných aj spevák a herec Ibrahim Maiga.

„Dobrý večer priatelia, toto mi prišlo, neviem posúdiť, do akej miery je to pravda, ale znie to kruto a nezvratne,“ napísal Maiga v statuse, v rámci ktorého uverejnil aj hoax. V komentároch následne uviedol, že „vraj stačí očkovať isté percento ľudí a naše vyhubenie bude nezvratné“.

Podľa polície je paradoxné, že konšpirácie o očkovaní šíri človek, ktorý je pôvodom z Mali. Práve táto krajina pritom podľa polície patrí k jedným z mála na svete, ktoré od turistov povinne vyžadujú napríklad aj očkovanie proti žltej zimnici.

Polícia dodáva, že pri podobných príspevkoch je snahou konšpirátorov získavať pozornosť za každú cenu, a to aj v prípade, že protirečia svojej vlastnej logike.

Slová a slovné spojenia „vraj, údajne, iba zdieľam, čo mi prišlo“ sú podľa polície Maigovou „štandardnou výbavou“ pri snahe vplývať na svoje publikum.