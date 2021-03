Štát by mal prevziať zodpovednosť za očkovanie neregistrovanou vakcínou

Návrh zákona odobrila vláda.

17. mar 2021 o 11:44 TASR

BRATISLAVA. Za nežiaduce účinky po očkovaní neregistrovanou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 by mal prevziať zodpovednosť štát. Platiť by to malo dovtedy, kým nebude očkovacia látka zaregistrovaná Európskou liekovou agentúrou.

Vláda na svojom stredajšom zasadnutí odobrila návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a doplňujú niektoré zákony z oblasti zdravotníctva.