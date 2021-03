Dobré ráno: Matovič dáva ultimáta, až potom odíde

Matovič pripustil odchod a pád vlády.

21. mar 2021 o 23:09 Tomáš Prokopčák, Nikola Bajánová, Peter Tkačenko

Pre upokojenie situácie považujeme za nevyhnutný odchod Richarda Sulíka z vlády slovenskej republiky. Odchod Jany Cigánikovej. Prijímame odstúpenie Márie Kolíkovej.

A prijímame ponuku na odchod Juraja Šeligu. Takýmito slovami si premiér Igor Matovič vypýtal hlavy za svoje odstúpenie z pozície premiéra. Znamená to, že nám práve padla a že bude nasledovať jej rekonštrukcia?

A aké vzťahy teraz v koalícii môžu fungovať, sa Tomáš Prokopčák pýta politického komentátora denníka SME Petra Tkačenka.

Krátky prehľad správ

Bývalí šéfovia slovenskej diplomacie vyzývajú Ivana Korčoka, aby ostal vo funkcii. Milan Kňažko, Pavol Demeš aj Eduard Kukan hovoria, že by bolo chybou, ak by spory v koalícii zasiahli do zahraničnopolitických vzťahov Slovenska.

Súčasnému policajnému prezidentovi Petrovi Kovaříkovi či špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi ľudia skôr nedôverujú ako dôverujú. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Viac z týchto verejných činiteľov ľudia dôverujú len generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Najhoršie je na tom Lipšic, nedôveruje mu 62 percent opýtaných.

Jarným predajom internetových obchodov dominujú respirátory, záhradkárske potreby a IT produkty. Tvrdia to Heureka, Alza a Datart. Nákupné správanie podľa predajcov kopíruje správanie ľudí, ktorí sú pre protipandimeické opatrenia viac doma a vo svojich záhradách.

Starším ľuďom nad 65 rokov hrozí vyššie riziko opätovnej nákazy koronavírusom. Naznačujú to výsledky rozsiahlej dánskej štúdie, ktoré zverejnil medicínsky žurnál Lancet. Výskum tiež ukázal, že ochrana po prekonanom covide môže fungovať najmenej šesť mesiacov, u starších však imunita nemusí byť dostatočne silná.

