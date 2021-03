Pulzné oxymetre podľa lekárskej komory výrazne pomôžu

Komora žiadala oxymetre už koncom februára.

23. mar 2021 o 13:17 SITA

BRATISLAVA. Pulzné oxymetre pomôžu nielen zefektívniť prácu všeobecných lekárov, ale výrazným spôsobom napomôžu manažovaniu pacienta, a tým aj zlepšeniu jeho kontroly v domácom prostredí.

Vo svojom vyhlásení to uviedla Slovenská lekárska komora (SLK).

Reagovala tým na správu, že viac ako 600 ambulancií všeobecných lekárov dostane 3 100 pulzných oxymetrov.

Tie budú slúžiť na kontrolu pacientov s COVID-19. Komora tento dar vníma veľmi pozitívne.

„Pomôže to však nielen ambulantným, ale aj nemocničným lekárom. Pevne veríme, že by to mohol byť jeden z ďalších nástrojov, ktorý zabezpečí, že sa pacienti dostanú do nemocnice práve v tom čase, keď to už ich zdravotný stav bude vyžadovať,“ uviedla SLK.

Jedným z návrhov opatrení v boji s koronavírusom, ktoré predstavila SLK ešte koncom februára, bola práve požiadavka na zabezpečenie pulzných oxymetrov.

„Sme preto radi, že sa aj vďaka pani prezidentke, ale predovšetkým súkromným predajcom, podarilo tento návrh uviesť do života,“ dodala komora.