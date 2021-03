Z úloh, ktoré vzišli zo stretnutia premiéra a vedcov, je 17 splnených

Jedenásť úloh je v procese riešenia. hovorí Heger.

23. mar 2021 o 17:13 TASR

BRATISLAVA. Z úloh, na ktorých sa pred časom dohodli premiér Igor Matovič (OĽANO) a slovenskí vedci, je už 17 z nich splnených.

V utorok to povedal minister financií Eduard Heger (OĽANO) dočasne poverený vedením Ministerstva zdravotníctva s tým, že 11 ďalších úloh je v procese riešenia.

Za splnené považuje napríklad zrušenie výnimky na vychádzku do prírody mimo okresu. V prípade obyvateľov mesta Bratislava s možnosťou vychádzok v rámci kraja a v prípade obyvateľov mesta Košice s možnosťou vychádzok aj do okresu Košice-okolie, či napríklad obmedzenie platnosti všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania na čas od 5.00 do 20.00 h.

Patrí sem napríklad tiež sprísnenie kontrol prechodu štátnych hraníc a registrácie v aplikácii e-hranica alebo aj urýchlenie spustenia sekvenovania minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek týždenne či realizáciu sekvenovania pozitívnych vzoriek z osôb, ktoré pricestovali z rizikových oblastí v zahraničí a ďalšie.

Medzi tie, na ktorých sa ešte pracuje, patria napríklad distribúcia testov na samotestovanie do domácnosti či zavedenie e-karantény do konca apríla.

Predseda vlády spolu s vedcami a odborníkmi spoločne diskutovali na Úrade vlády SR o riešení situácie s ochorením COVID-19 ešte koncom februára. Hovoril o mimoriadne plodnej, vecnej a konštruktívnej debate. Podporu opatrení chcel nájsť naprieč politickým spektrom a tiež u prezidentky SR Zuzany Čaputovej.