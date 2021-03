Koronavírus na Slovensku: Ruší sa výnimka na šport a pobyt v prírode (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 352-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 9 261 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

25. mar 2021 o 6:09 Martin Vonšák, Andrej Kuzmány, Laura Smitňová, TASR, SITA, ČTK

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte:

06:16 SVET - Turecko zaznamenalo za posledných 24 hodín približne 30 000 nových prípadov nákazy. Ide o najvyšší denný nárast od konca roka 2020, uviedlo v stredu turecké ministerstvo zdravotníctva. Informovala o tom agentúra DPA.

Podľa opozičných politikov má tento prudký nárast nových infekcií aspoň čiastočne na svedomí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorého vládna strana Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) v stredu zorganizovala zjazd v preplnenej športovej hale. Členovia AKP na zjazde potvrdili Erdogana ako predsedu strany. Na záberoch zo zjazdu je vidieť ako sa členovia AKP v hale tiesnia, navyše bez rúšok, ktoré sú v interiéroch povinné.

6:09 SLOVENSKO - Od dnešného dňa vstupuje do platnosti uznesenie, ktoré obmedzuje individuálny šport a pobyt v prírode.

Po novom bude možné vykonávať tieto aktivity iba v čase od 5. do 20. hodiny. Nočný zákaz vychádzania po 20:00 platil aj doteraz, šport a pobyt v prírode v rámci okresu však mali výnimku.

Do odvolania sa tiež uznesením úplne zakazuje cesta do zahraničia s cieľom rekreácie, čiže nebude možná ani v čase od 1. do 5. hodiny ráno.

Minister financií a dočasný šéf rezortu zdravotníctva Eduard Heger z OĽaNO argumentoval tým, že toto "okno" v opatreniach by mohlo vytvárať falošné motivácie cestovať do zahraničia. Preto ho vláda uznesením odstránila.

Viac si prečítate tu >>>>