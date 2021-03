Minúta po minúte: Pribudlo 82 úmrtí, PCR testy odhalili 1 215 nakazených

PCR testy na Slovensku odhalili takmer 360-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 9 624 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

30. mar 2021 o 6:16 (aktualizované 30. mar 2021 o 10:21) Martin Vonšák, Patrik Sopóci, Andrej Kuzmány, SITA, TASR, ČTK

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte:

10:16 SLOVENSKO - V martinskej nemocnici je hospitalizovaných 102 pacientov s ochorením COVID-19.

Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 18 pacientov, na jednotkách intenzívnej starostlivosti leží osem pacientov. Situácia sa tak oproti minulému týždňu nezmenila.

"Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 posledné dni mierne klesol, k dnešnému dňu však opäť prekročil stovku. Počty pacientov na lôžkach napojených na umelú pľúcnu ventiláciu stále neklesajú a plné sú aj jednotky intenzívnej starostlivosti. UNM má pre covidových pacientov celkovo reprofilizovaných 168 lôžok, z toho je 20 s pripojením na umelú pľúcnu ventiláciu," uviedla Zuzana Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie nemocnice.

10:11 SVET - Taliansko plánuje od konca apríla očkovať proti koronavírusu i v lekárňach. Príslušnú dohodu so zväzom lekárnikov a regiónmi podpísal taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza.

V lekárňach sa budú môcť dať zaočkovať len ľudia, ktorí nemajú nijaké zdravotné problémy. Za každú podanú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dostanú lekárne šesť eur.

Aktuálne je v Taliansku podľa rezortu zdravotníctva zriadených približne 1990 očkovacích miest.

10:02 SLOVENSKO - V pondelok sa podarilo zaočkovať ďalších 16 702 osôb. Celkový počet ľudí zaočkovaných aspoň jednou dávkou tak stúpol na 680 983. Druhú dávku vakcíny už dostalo 257 105 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 1 161 ľudí.

9:58 SLOVENSKO - Za uplynulý deň pribudlo 1 215 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 1 641 pozitívne testovaných antigénnymi testami.

Je to 13,96 % z 8 705 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,92 % z 178 962 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Žilinskom kraji (297), nasleduje Prešovský kraj (219), Bratislavský (153), Trenčiansky (142), Trnavský (126), Banskobystrický (119), Nitriansky (81) a Košický (78).

Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 vzrástol o 82 prípadov. Celkový počet úmrtí "na covid" je 9 624 a celkový počet úmrtí "s covidom" je 1 782.

V nemocniciach je hospitalizovaných 3 337 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3 096 ľudí. Na JIS je 284 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 355 osôb.

Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov doteraz je 2 340 533, pričom takto bolo pozitívne testovaných 359 330 osôb. Celkový počet vykonaných Ag testov doteraz je 22 792 219, z čoho bolo pozitívne testovaných 348 445 osôb.

Celkový počet neaktívnych prípadov je 553 104. Ide o osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 či už s klinickým obrazom alebo bezpríznakovo a od zistenia pozitívneho testu uplynuli 2 až 4 týždne u ambulantne liečených pacientov a 6 týždňov u hospitalizovaných pacientov.

9:54 SVET - Maďarsko predĺžilo kontroly hraníc do štvrtka 8. apríla. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na svojej webovej stránke.

Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska iným ako maďarským občanom. Rezort diplomacie zároveň pripomína, že do Maďarska môžu vstúpiť aj cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt území Maďarska a ich rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska a oprávňuje ich na pobyt na území Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní.

„Od 28. októbra 2020 je každému občanovi Maďarska, nemaďarským občanom s povolením na pobyt, osobám, ktoré nemajú výnimky vracajúcim sa zo zahraničia automaticky nariadená povinná desaťdňová karanténa, ktorej dodržiavanie je prísne sledované cez nainštalovanú aplikáciu v mobilnom telefóne,“ upozorňuje rezort zahraničia.

9:46 SLOVENSKO - Tlačová konferencia o aktuálnej epidemiologickej situácii sa uskutoční o 14:30.

9:17 SLOVENSKO - Mesto Poprad vytvorí počas veľkonočného víkendu päť odberných miest v rámci testovania na ochorenie Covid-19. Tentokrát sa však bude dať otestovať len v sobotu 3. apríla, v čase od 8:00 do 19:00, s prestávkou medzi 12:00 a 13:00.

Tri odberné miesta budú otvorené v športovej hale Aréna, dve na mestskom úrade. Testovať sa bude bez registrácie.

8:55 SVET - Nemci budú môcť aj napriek pretrvávajúcej pandémii naďalej cestovať na dovolenky do zahraničia. Povedal to hovorca nemeckej vlády s tým, že proces preverovania možnosti zakázať turistické cesty do zahraničia, ktorý nariadila kancelárka Angela Merkelová, bol oficiálne ukončený.

Hovorca však dodal, že "spolková vláda naďalej žiada všetkých občanov, aby s ohľadom na zvyšujúci sa počet nakazených a s tým spojené riziká upustili od cestovania doma i v zahraničí".

8:32 SVET - Aj najnovšie čísla z Česka potvrdzujú zlepšujúci sa trend vývoja pandémie koronavírusu v krajine. V pondelok testy odhalili 6 865 nakazených, čo je o viac než 1300 menej ako pred siedmimi dňami.

8:18 SVET - Britská farmaceutická firma GlaxoSmithKline oznámila, že pre Britániu vyrobí 60 miliónov dávok vakcíny, ktorú vyvinula americká biotechnologická spoločnosť Novavax.

GlaxoSmithKline vo vyhlásení uviedol, že dosiahli "rámcovú dohodu" o výrobe týchto dávok v továrni na severovýchode Anglicka, a to možno "už od mája 2021". Britský premiér Boris Johnson však dodal, že túto očkovaciu látku ešte neposúdil britský Regulačný úrad pre lieky a zdravotnícke výrobky.

7:45 SVET - Vláda amerického prezidenta Joea Bidena oznámila rozšírenie národného vakcinačného programu s cieľom zaistiť, aby do 19. apríla malo nárok na zaočkovanie až 90 percent dospelých obyvateľov USA.

Biely dom dodal, že výsledkom rozšírenia vakcinačnej kampane bude aj to, že "90 percent (obyvateľov) bude mať očkovacie stredisko do piatich míľ (ôsmich kilometrov) od svojho bydliska".

Únia zavádza očkovacie pasy. Kam vás bez neho nepustia?

7:30 SVET - Europarlament je pripravený ratifikovať zelený preukaz, takzvaný covid pas, na svojom plenárnom zasadnutí od 7. do 10. júna, uviedol v pondelok Juan Fernando López Aguilar, ktorý je predsedom príslušného výboru.

Podľa návrhu Európskej komisie zo 17. marca by preukaz, ktorý môže byť v digitálnej aj papierovej podobe, mal zahŕňať informácie o tom, že bol jeho nositeľ zaočkovaný proti ochoreniu Covid-19, alebo má negatívny výsledok testu či potvrdenie o prekonaní tejto choroby.

Covid pas má zjednodušiť cestovanie v rámci EÚ v časoch pandémie. Uznávať ho budú všetky členské štáty a ľudia cestujúci do určitej krajiny s covidovým pasom by mali mať také isté práva ako napríklad domáci cestujúci. Členské štáty však budú mať stále vo svojej kompetencii to, koho a za akých podmienok pustia. Viac si môžete prečítať tu >>>>

7:00 SVET - V Nemecku za posledných 24 hodín zistili koronavírus u ďalších 9549 ľudí, čo je približne o dvetisíc viac ako minulý týždeň v utorok.

Incidencia, teda počet nových prípadov nákazy na 100-tisíc obyvateľov, sa za posledných sedem dní mierne zvýšila na 135,2. Ešte začiatkom marca pritom bola na hodnote pod 70. Podľa odborníkov za to môže šírenie nákazlivejších mutácií, píše agentúra DPA.

https://flo.uri.sh/story/230110/embed

6:40 SVET - Kuba začala v pondelok očkovať desaťtisíce zdravotníckych pracovníkov svojou druhou vakcínou proti covidu. Vakcínou Abdala sa očkuje, hoci jej klinické skúšky ešte nie sú ukončené - sú v tretej fáze.

Ako dodala agentúra AFP, už minulý týždeň začala Kuba podávať 150-tisíc pracovníkom zdravotníctva vakcínu Soberana 2, ktorá je tiež v tretej fáze klinických štúdií. Okrem toho sa na Kube pracuje na dvoch ďalších vakcínach - Mambisa a Soberana 1 -, ktorých klinické skúšky sú v prvej a druhej fáze.

06:15 SVET - Národný poradný výbor pre imunizáciu (NACI), ktorý dohliada na očkovaciu kampaň v Kanade, odporúča pozastaviť očkovanie vakcínou farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca v prípade osôb mladších ako 55 rokov. Agentúru AFP o tom informoval nemenovaný vládny zdroj.

NACI odporúča pozastaviť podávanie vakcíny AstraZeneca ľuďom mladším ako 55 rokov dovtedy, kým sa detailne prešetria prípady protrombotickej imunitnej trombocytopénie po očkovaní touto vakcínou.

EMA dospela k záveru: Vakcína AstraZeneca je bezpečná, riziko zrazenín nezvyšuje

V polovici marca bolo očkovanie vakcínou AstraZeneca pozastavené v Nemecku aj ďalších európskych štátoch, šlo o preventívne opatrenia súvisiace s výskytom krvných zrazenín v žilách v mozgu u ľudí, ktorí boli krátko predtým zaočkovaní práve touto vakcínou.

Po prešetrení týchto prípadov Európska agentúra pre lieky (EMA) deklarovala, že vakcína AstraZeneca je bezpečná. K možným vedľajším účinkom vakcíny však pridala ojedinelý výskyt krvných zrazenín v žilách v mozgu.