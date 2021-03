Prístup k online výučbe nemá počas pandémie takmer 100-tisíc detí, tvrdí Hipš

Slovensko patrí medzi krajiny, kde sú školy zatvorené najdlhšie na svete.

31. mar 2021 o 11:04 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Počas pandémie stratili prístup k online vyučovaniu desaťtisíce detí. Strana Spolu preto žiada vládu, aby doplnila svoje nové programové vyhlásenie v oblasti školstva o pomoc práve týmto deťom. Informoval o tom hovorca strany Matej Bučko.

Predseda strany Juraj Hipš upozornil, že SR patrí medzi krajiny, kde sú školy zatvorené najdlhšie na svete. Zdôraznil, že na Slovensku žije veľká skupina detí, ktoré nemali prístup k online výučbe počas celej doby pandémie.

Súvisiaci článok Osamelosť, skepsa, stereotyp, študenti vytvorili mozaiku videí o svojich pocitoch z pandémie Čítajte

„Vláda podcenila problém do takej miery, že ani nezbierala dáta o offline deťoch. Dnes nikto nevie, koľko takých detí v skutočnosti je. Odhady odborníkov hovoria o viac ako 100-tisíc deťoch,“ doplnil.



Ako dodal, domnieva sa, že za posledný rok vznikli obrovské rozdiely medzi deťmi a najviac sa prehĺbili v sociálne znevýhodnených regiónoch. Deti podľa neho tak nebudú mať po návrate do školských lavíc rovnakú štartovaciu čiaru. „Pre vládu musí byť prioritou, aby rozdiely čo najviac vyrovnala. Ak to neurobí, vytvára pre tieto deti obrovský problém do budúcnosti,“ upozornil Hipš.