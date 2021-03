Konferencia biskupov Slovenska povolenie návštev kostolov víta

Pre obnovenie bohoslužieb sa v utorok stretol Heger so zástupcom biskupov.

31. mar 2021 o 13:24 TASR

BRATISLAVA. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara považuje v stredu vládou schválenú výnimku zo zákazu vychádzania, ktorá sa týka cesty na účel individuálnych duchovných potrieb za krok správnym smerom.

"Máme nádej, že čo najskôr dôjde aspoň k čiastočnému uvoľneniu úplného zákazu verejných bohoslužieb," povedal Kramara. Podľa neho aj zvažovaný spôsob v exteriéri by bol pravdaže lepší, než teraz platný úplný zákaz.

V utorok sa designovaný premiér Eduard Heger stretol s arcibiskupom Zvolenským. Hovorili práve o obnivení bohoslužieb. Heger na stretnutí sľúbil, že k téme predloží návrh.

Vláda v stredu schválila ďalšiu výnimku zo zákazu vychádzania, platiť bude na cestu na účel individuálnej duchovnej starostlivosti a cestu späť. Dodržiavať sa však budú musieť protiepidemiologické opatrenia stanovené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR.

Okrem toho v stredu tiež parlament vyzval vládu na urýchlené prijatie opatrení, na základe ktorých by sa mali umožniť bohoslužby počas veľkonočných sviatkov aspoň vo vonkajších priestoroch pri dodržaní minimálnych odstupov a hygienických opatrení. Vyplýva to z procedurálneho návrhu nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu. Poslanec to odôvodnil pekným počasím.