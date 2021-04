Koronavírus: V Ontáriu sprísnili opatrenia po prudkom náraste nakazených (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 362-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 9 790 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

2. apr 2021 o 6:00 (aktualizované 2. apr 2021 o 6:39) Erik Balázs, TASR, SITA, ČTK

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte:

06:39 SVET - Pakistanská súkromná farmaceutická spoločnosť AGP včera oznámila, že spúšťa predaj vakcíny proti ochoreniu COVID-19 po tom, ako vyriešila spor s vládou o predajnú cenu. Informovala o tom agentúra DPA.

Spoločnosť je pripravená spustiť predaj vakcíny už od piatku. Pakistan sa tým stane jednou z prvých krajín sveta, kde bude možné dať sa zaočkovať aj prostredníctvom súkromných spoločností.

Túto cestu môžu využiť tí obyvatelia, ktorí nechcú čakať, kým na nich príde rad v rámci štátom financovanej vakcinačnej kampane. Pakistanská vláda prisľúbila, že zabezpečí očkovanie pre 98 percent populácie krajiny.

AGP už v marci do Pakistanu doviezla 50.000 dávok ruskej vakcíny Sputnik V. Vláda najskôr stanovila maximálnu predajnú cenu na približne 55 dolárov za dve dávky. AGP túto cenu odmietla a tvrdila, že vakcínu doviezla za vyššiu sumu. Nová dohodnutá cena je podľa AGP približne 80 dolárov.

Najmenej tri farmaceutické spoločnosti vrátane AGP dostali okrem toho povolenie na dovoz vakcíny od čínskej spoločnosti CanSino. Cena za túto vakcínu bola stanovená na približne 27.67 dolárov.

Pakistanská pobočka organizácie Transparency International (TI) vyzvala tamojšiu vládu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie povoliť dovoz vakcín súkromným spoločnostiam. Podľa TI to vytvorí priestor pre korupciu.

Pakistan začal s očkovaním svojich obyvateľov vo februári, pričom používa vakcínu od čínskej spoločnosti Sinopharm. V krajine od začiatku pandémie zaznamenali už 672.931 prípadov nákazy koronavírusom a 14.530 súvisiacich úmrtí.

06:00 SVET - Premiér kanadského Ontária Doug Ford včera oznámil, že v tejto najľudnatejšej provincii krajiny budú počas celého apríla platiť prísne opatrenia s cieľom spomaliť prudký nárast počtu nakazených koronavírusom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Rozhodnutie o zatvorení väčšiny obchodov a výraznom obmedzení služieb v provincii so 14 miliónmi obyvateľov vstúpi do platnosti v sobotu, a to minimálne na 28 dní.

"Ontário zaťahuje záchrannú brzdu na celom svojom území," povedal premiér na tlačovej konferencii.

Dodal, že varianty vírusu, ktoré teraz tvoria v Ontáriu väčšinu nových prípadov, "sa šíria rýchlo" a "sú oveľa nebezpečnejšie" než pôvodný koronavírus. Tieto varianty podľa neho viedli aj k prudkému nárastu hospitalizácií.

"Toto je nová pandémia," povedal Ford. "Teraz bojujeme proti novému nepriateľovi," upozornil.

"Viem, že mnohí z vás ste dúfali, že tieto dôležité (veľkonočné) sviatky budete sláviť s rodinou a priateľmi. Ale znova každého z vás žiadam, aby ste boli len s členmi svojej domácnosti," dodal.

Ontário zaznamenalo vo štvrtok 2557 nových ochorení covid a 23 úmrtí a prognózy naznačujú, že tieto počty ako aj hospitalizácie sa možno čoskoro zdvojnásobia.

Počas celého apríla zostanú školy a podniky v provincii otvorené, ale zamestnancov úrady vyzvali, aby pracovali z domu, pokiaľ je to len možné. Zároveň všetkých obyvateľov požiadali, aby obmedzili vychádzanie z domu na najnutnejšie prípady, ako je nákup potravín, cesta k lekárovi alebo športovanie vonku.

Predajne potravín a lekárne musia obmedziť kapacitu zákazníkov na polovicu, pričom reštaurácie môžu ponúkať iba jedlo so sebou. Zatvorené musia byť aj telocvične, fitness centrá a kaderníctva.

Svadby a pohreby, ako aj náboženské obrady sa môžu konať len s obmedzeným počtom účastníkov.