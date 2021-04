Polícia upozorňuje na hoax s Vladimírom Krčmérym, ktorý sa šíri na sociálnej sieti

Viac ako 25-tisíc používateľov zdieľalo video, podľa ktorého je nosenie respirátorov nebezpečné.

7. apr 2021 o 13:21 TASR

BRATISLAVA. Viac ako 25-tisíc používateľov Facebooku zdieľalo v marci 2021 video, podľa ktorého je nosenie respirátorov nebezpečné, pretože obsahujú karcinogénne látky.

Vo videu odznelo aj tvrdenie, že "na ústach nosíme chemický koktail", ktorého toxicita nebola nikdy testovaná. V skutočnosti sú však spomínané látky buď neškodné alebo sa v certifikovaných respirátoroch, ktoré podliehajú európskej aj národnej regulácii, vôbec nenachádzajú.

Video upravili

Časť videa so slovenským epidemiólogom Vladimírom Krčmérym bola navyše upravená. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Časť videa s Krčmérym pôvodne pochádza z Hospodárskych novín. V utorok 23. februára 2021 sa na Úrade vlády SR uskutočnil okrúhly stôl o pandemických opatreniach. Pred stretnutím sa Krčméry pristavil pri novinároch a niekoľko minút odpovedal na otázky, pričom zo začiatku hovoril zadychčane.

AFP zavádzajúce video a video z denníka zosynchronizovala tak, aby sa prekrývali v rovnakom čase a vzájomne ich porovnala v editačnom softvéri. Pri analýze zistila, že časť zdieľaného videa je oproti originálu spomalená, aby vyvolávala dojem, že Krčméry má problém s dychom.

So zistením AFP konfrontovala aj denník. Denis Schvarcz, riaditeľ digitálnych médií z MAFRA Slovakia, do portfólia ktorého patria Hospodárske noviny, pre AFP povedal: "Sme znepokojení tým, že naše video s pánom Krčmérym bolo takto zneužité. Nie je v našich silách fyzicky zabrániť tomu, že niekto naše video stiahne, zmení a takto ho použije. Určite ale budeme vo všetkých takýchto a podobných prípadoch robiť všetky dostupné kroky pre to, aby sme prinútili tých, kto šíria zneužité video, aby ho stiahli."

Formaldehyd nenašiel ani v jednom rúšku

V zavádzajúcom videu sa tvrdilo aj to, že respirátory obsahujú lepidlá, UV stabilizátory, formaldehyd, anilín či polypropylén. Jörg Feldmann, hovorca nemeckého Federálneho inštitútu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BAuA), pre AFP uviedol: "Masky nie sú lepené, ale tepelne lisované." To potvrdila aj hovorkyňa spoločnosti TÜV Nord Annika Burchardová: "Filtračné vrstvy sú spojené procesmi tepelného spájania."

Veit Houben, vedúci chemicko-technologického laboratória v Bielefelde, pre AFP zasa povedal: "Vo výnimočných prípadoch sa môže v niektorých rúškach objaviť anilín alebo formaldehyd, v takom prípade však ide o nečistoty."

Houben pre spotrebiteľský časopis Wiso testoval 25 chirurgických a 15 látkových rúšok na prítomnosť formaldehydu a anilínu. Formaldehyd nenašiel ani v jednom rúšku, v jednom z látkových rúšok bol identifikovaný anilín. Toto rúško však už bolo výrobcom stiahnuté.

Rúška musia spĺňať všetky nariadenia

Nemecká nadácia Warentest testovala 10 certifikovaných FFP2 respirátorov, pričom hľadala polycyklické aromatické uhľovodíky, formaldehyd, nikel a zmäkčovadlá. Ani jeden z respirátorov nebol kontaminovaný. Axel Neisser, vedecký riaditeľ nadácie, pre AFP uviedol: "Z nášho pohľadu nemôžeme povedať, že by boli masky FFP2 akokoľvek toxické."

Rúška a FFP respirátory uvádzané na európsky trh musia spĺňať požiadavky stanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a požiadavky príslušnej harmonizovanej technickej normy EN 149 + A1.

Nedá sa však so stopercentnou istotou vylúčiť, že sa na trh dostane rúško či respirátor, ktoré bude chybné, keďže môže dôjsť k chybám pri kontrolnom certifikačnom procese, alebo pri výrobe. Na základe doposiaľ vykonaných skúšok a kontrol však neboli v rámci EÚ v posledných rokoch identifikované žiadne tvárové masky, ktoré by boli kontaminované toxickými látkami.

Stiahnuté produkty z obehu je možné vyhľadať pomocou systému Európskej komisie RAPEX. Údaje za rok 2020 a 2021 potvrdzujú, že masky nie sú toxické. Žiadna zo 169 stiahnutých tvárových filtračných masiek nebola totiž z obehu stiahnutá z dôvodov prítomnosti toxických látok.