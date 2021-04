Minúta po minúte: Konzílium je znepokojené výrokmi Matoviča

Covidu na Slovensku podľahlo 10 565 ľudí.

12. apr 2021 o 6:00 (aktualizované 12. apr 2021 o 9:26) Jakub Habas, Erik Balázs

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse sme priniesli online minútu po minúte:

09:26 SVET - Príslušníci americkej a filipínskej armády začali v pondelok na Filipínach spoločné vojenské cvičenie.

Manévre, nazývané Balikatan, sa konajú každoročne, vlani však boli výnimočne zrušené z dôvodu pandémie nového koronavírusu, pripomína agentúra DPA. Tento rok sa cvičenia začali jednoduchou ceremóniou na filipínskom vojenskom veliteľstve.

09:24 SLOVENSKO - Počas dvoch víkendových dní sa prišlo do piatich odberných miest v Čadci otestovať na ochorenie COVID-19 spolu 1 193 ľudí.

Ako informoval primátor mesta Milan Gura, pri testovaní odhalili štyri pozitívne prípady.

09:24 SLOVENSKO - Víkendové testovanie v Starej Ľubovni odhalilo 29 pozitívnych výsledkov na ochorenie COVID-19. V sobotu a nedeľu sa tam prišlo otestovať celkovo 3 761 ľudí. Miera pozitivity je tak 0,77 percenta.

Informoval o tom na sociálnej sieti primátor mesta Ľuboš Tomko. Niekoľko pozitívnych žiakov na prvom stupni jednej zo základných škôl zaznamenali podľa primátora ešte pred veľkonočnými prázdninami. "V piatok sme otestovali 146 žiakov 3. a 4. ročníka na troch základných školách PCR testami zo slín. Všetci žiaci boli negatívni," informoval.

09:23 SLOVENSKO - Od najbližšieho víkendu už žilinská radnica nebude posilňovať možnosti víkendového testovania na ochorenie COVID-19. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, v Žiline je počas víkendu otvorených dostatok mobilných odberových miest.

Jedno z nich najnovšie zriadila radnica v spolupráci so žilinským územným spolkom Slovenského Červeného kríža. "Mobilné odberové miesto funguje od 10. apríla v budove bývalej základnej školy na Hollého ulici. Pre verejnosť bude k dispozícii od pondelka do soboty v čase od 9:00 do 13:00 a od 13:30 do 17:30. Odberové miesto je situované v lokalite s dobrou dopravnou dostupnosťou na osobnom automobile, je teda vhodné aj pre imobilných záujemcov o antigénové testovanie," uviedol Miškovčík.

09:22 SLOVENSKO - Počas uplynulého víkendu zaočkovali v troch veľkokapacitných očkovacích centrách Trnavského samosprávneho kraja proti ochoreniu COVID-19 spolu 9 328 záujemcov.

Z nich 500 vakcín dostali obyvatelia s ťažkým zdravotným postihnutím alebo diagnózami vo veku od 18 rokov, ktorí sa prihlásili prostredníctvom webu cakarentt.sk. Informovala o tom župa na sociálnej sieti.

V očkovacích centrách v Trnave, Skalici a Dunajskej Strede od začiatku očkovania 20. februára zaočkovali už spolu viac ako 41-tisíc ľudí vakcínou AstraZeneca. Osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a osobám so závažnou alebo stredne závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, ktoré nespĺňajú kritérium veku na prihlásenie sa do centrálnej čakárne, začala župa podávať vakcínu od 3. apríla.

09:21 SLOVENSKO - Mestský úrad v Žiline sprístupní vybrané služby v klientskom centre úradu na Námestí obetí komunizmu od stredy (14. 4.). TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Doplnil, že služby pokladnice, podateľne a pracoviska Dopravného podniku mesta Žilina budú dostupné v pracovných dňoch v skrátených úradných hodinách od 8.00 do 12.00 h.

09:20 SLOVENSKO - Petíciu na podporu slovenských vedcov podpísalo za tri dni viac ako 18-tisíc ľudí. Zverejnená je na portáli Moja petícia, ktorý spravuje občianske združenie Via Iuris.

Organizátorom podpisovej akcie je koordinátorka občianskej platformy Nie v našom meste Martina Strmeňová. V petícii autori vyzývajú predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO) k verejnému odsúdeniu nenávistných prejavov a dohľad nad prešetrením vyhrážok voči pracovníkom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV). Autori petície zároveň žiadajú, aby boli zverejnené okolnosti a zmluvné záväzky pre nákup a testovanie vakcíny Sputnik V. Chcú tým dosiahnuť zabráneniu ďalších útokov na pracovníkov ŠÚKL a BMC SAV.

"Politici ovplyvňujú verejnú mienku, je ich povinnosťou zvyšovať dôveru v štátne inštitúcie a rozhodnutia odborníkov. V čase krízy a celosvetovej pandémie Covid-19 o to viac," napísali. Z daného dôvodu vyzývajú Hegera, aby sa verejne zastal a podporil štátne inštitúcie a expertné stanoviská odborníkov, ktorí v týchto inštitúciách pracujú.

09:10 SLOVENSKO - Konzílium odborníkov vážne znepokojili vyjadrenia, ktoré osočujú a znevažujú prácu niektorých štátnych a vedeckých inštitúcií.

"Hanlivé vyjadrenia presahujú hranicu tolerancie, ktorá sa v slušnej spoločnosti akceptuje ako norma správania," upozornilo konzílium v súvislosti s výrokmi expremiéra Igora Matoviča (OĽaNO) vyslovenými v kauze verifikácie ruskej vakcíny Sputnik V. Odborná rada upozornila, že podobné výroky znižujú dôveryhodnosť vedeckých a odborných inštitúcií na domácej i medzinárodnej pôde.

"Pritom sú to práve ony, ktoré sa dlhodobo snažia navrhovať dôkazmi a skúsenosťami podložené apolitické riešenia a komunikovať na úrovni," dodáva konzílium. Práve dobre zvolenú, nenásilnú a neútočnú komunikáciu považuje konzílium za kľúčovú pre udržanie motivácie ľudí dodržiavať odporúčania i pre vnímanie toho, že pandémia je koordinovaná nielen politickým, ale najmä odborným prístupom. "Pandémia je dlhotrvajúcou krízou, jej skoré zvládnutie si vyžaduje vzájomnú úctu, rešpekt a konštruktívnu spoluprácu," zdôrazňujú odborníci.

08:32 SVET - India v pondelok prekonala ďalší rekord v počte nakazených koronavírusom SARS-CoV-2, keď za posledných 24 hodín zaregistrovala 168 912 nových prípadov nákazy. Z údajov zverejnených indickým ministerstvom zdravotníctva vyplýva, že India tak predstihla Brazíliu a stala sa druhou pandémiou najviac postihnutou krajinou na svete.

Prvé miesto v tomto pomyselnom "rebríčku" patrí Spojeným štátom americkým, Brazília klesla na tretiu priečku. Podľa údajov zhromaždených agentúrou Reuters celkový počet nakazených v Indii dosiahol 13,53 milióna, čím táto krajina prekonala Brazíliu s jej 13,45 miliónom nakazených. Celosvetovo vedú Spojené štáty americké 31,2 miliónmi prípadov.

08:18 SLOVENSKO - Testovanie na koronavírus SARS-CoV-2 v Kremnici odhalilo v minulom týždni spomedzi 2 959 vykonaných antigénových testov päť pozitívne testovaných ľudí. Podľa stránky mesta to predstavuje pozitivitu 0,17 %, čo je oproti predchádzajúcemu týždňu, kedy bola pri jednom pozitívne testovanom pozitivita 0,04 %, mierny nárast.

V Kremnici sú už niekoľko týždňov otvorené dve trvalé odberové miesta. Radnica upozorňuje, že ide len o výsledky z odberových miest v Kremnici. "Čísla nezahŕňajú výsledky z PCR testov obyvateľov mesta, ako ani výsledky antigénových testov, ktoré si mohli obyvatelia mesta spraviť v iných odberových miestach. V číslach sú zahrnuté všetky výsledky testov, ktoré vykonali obe odberové miesta v meste vrátane výsledkov testov občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Kremnici," objasňuje samospráva.

07:54 SLOVENSKO - Profesor Pavol Jarčuška pre Korzár hodnotí pandemický rok, ktorý máme za sebou, a hovorí aj o tom, kam krajina pokročila a čo nás ešte čaká.

Vypočujte si podcastový rozhovor so známym infektológom

07:15 SVET - Počet prípadov nákazy koronavírusu hlásených v Nemecku od začiatku pandémie prekročil hranicu troch miliónov. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok ráno zverejnil Inštitút Roberta Kocha.

Celkovo podľa nich v krajine potvrdili testy dosiaľ 3 011 513 infikovaných a 78 452 súvisiacich úmrtí. Skutočný počet nakazených by mohol byť výrazne vyšší, keďže mnohé prípady zostali neodhalené, píše agentúra DPA. Prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v Nemecku potvrdili 27. januára 2020. Počet ľudí, ktorí sa z infekcie uzdravili, podľa inštitútu dosiahol približne 2 683 900.

06:06 SLOVENSKO Materské školy a prvý stupeň základných škôl sú otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia.

Umožnené je tiež vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách piatich žiakov a jedného pedagóga.

Ministerstvo školstva dnes oznámi informácie v súvislosti s otváraním škôl, ale i to, ako budú fungovať v nasledujúcom období.

06:00 SLOVENSKO Podľa covid automatu súd od dnes už len dva okresy v najvyššom IV. stupni varovania a to okresy Poprad a Kysucké Nové Mesto. Slovensko je národnom automate stále čierne.

V treťom stupni sú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Krupina, Levoča, Lučenec, Martin, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Poltár, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom, Žilina a Zvolen.

V druhom stupni varovania sú okresy Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I - V, Brezno, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice I - IV, Košice-okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Nitra, Piešťany, Prievidza, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš a Žarnovica.

V prvom stupni varovania sú od pondelka okresy Nové Zámky a Zlaté Moravce.