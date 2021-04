Ranný brífing: Prezidentka stojí za vedcami, chce vidieť zmluvu k Sputniku

Dobré ráno, prečítajte si najdôležitejšie správy.

12. apr 2021 o 23:36 Michal Deliman

Prezidentka Zuzana Čaputová verejne podporila slovenské vedecké inštitúcie a, naopak, skritizovala ministra financií Igora Matoviča. Prezidentka chce vidieť našu zmluvu k Sputniku, my sme sa medzičasom pozreli na tú maďarskú.

Igor Matovič sa začal kamarátiť s nedemokratickými režimami a pourážal každého, koho uraziť vedel. V dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno sa dozviete, ako Matovič ponížil Slovensko.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Prezidentka stojí za vedcami, chce vidieť zmluvu k Sputniku

Sputnikom sa už mesiac dalo očkovať. Posudky z Maďarska sú len alibi

Žiaci sa postupne vrátia do škôl, zaváži covid automat

Iránsky jadrový program zbrzdil útok, Izrael obvinenia nepopiera

V NHL debutoval ďalší Slovák, zaujal aj televíziu

Najlepší film, herečka aj réžia. Britská akadémia ocenila Krajinu nomádov

Prezidentka stojí za vedcami, chce vidieť zmluvu k Sputniku

Šéfka ŠÚKL Zuzana Baťová a prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: TASR)

Prezidentka Zuzana Čaputová stojí za slovenskými vedeckými inštitúciami. Hlava štátu to povedala po návšteve Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

„Veľmi ma mrzí, že koncom minulého týždňa zazneli vyjarenia z úst ministra financií, ktoré nepriamym spôsobom vyjadrili kritiku alebo pochybnosť na kvalitu našich inštitúcií,“ priblížila Čaputová. Doplnila, že to považuje za absolútne neprimerané a nesprávne.

Dodala, že ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského požiadala o sprístupnenie zmluvy s výrobcom vakcíny Sputnik V.

Matovič šalie: Igor Matovič za 11 rokov svojej politickej kariéry útočil na kadekoho. Zásadne narazil pri dvoch Zuzanách – Čaputovej a Baťovej, píše Miroslav Beblavý.

Igor Matovič za 11 rokov svojej politickej kariéry útočil na kadekoho. Zásadne narazil pri dvoch Zuzanách – Čaputovej a Baťovej, píše Miroslav Beblavý. Prokuratúra sa zaoberá vyhrážkami šéfke ŠÚKL: Generálna prokuratúra sa zaoberá výhražnými správami, ktoré boli adresované riaditeľke ŠÚKL Zuzane Baťovej a jej rodine.

Generálna prokuratúra sa zaoberá výhražnými správami, ktoré boli adresované riaditeľke ŠÚKL Zuzane Baťovej a jej rodine. Útoky na vedcov sú neprijateľné: Žiadame Vás o verejnú ochranu vedcov, ktorí sa v dôsledku vystupovania ministra financií stali terčom nenávistných, agresívnych a život ohrozujúcich prejavov, vyzýva premiéra Hegera iniciatíva Veda pomáha.

Žiadame Vás o verejnú ochranu vedcov, ktorí sa v dôsledku vystupovania ministra financií stali terčom nenávistných, agresívnych a život ohrozujúcich prejavov, vyzýva premiéra Hegera iniciatíva Veda pomáha. Už aj v OĽaNO trochu hryzkajú: Ak bude Matovič pokračovať v tom type správania, na ktoré si navykol počas svojho prvého a posledného premiérskeho roka, nemusí v zdraví prežiť silnejúci vnútrokoaličný a azda aj vnútrostranícky disent, píše Peter Tkačenko.

Ak bude Matovič pokračovať v tom type správania, na ktoré si navykol počas svojho prvého a posledného premiérskeho roka, nemusí v zdraví prežiť silnejúci vnútrokoaličný a azda aj vnútrostranícky disent, píše Peter Tkačenko. Ďalšia degradácia je nutná: Pokus o vymanévrovanie Matoviča z vlády je otázkou času aj bytia-nebytia súčasne, píše Peter Schutz.

Sputnikom sa už mesiac dalo očkovať

Minister financií Igor Matovič a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Slovensko malo po nákupe neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik V dve možnosti, ako s 200-tisíc dovezenými dávkami naložiť.

Mohlo ísť maďarskou cestou a hneď začať očkovať záujemcov, aby zvýšilo zaočkovanosť populácie v čase, keď nebolo dosť ostatných vakcín.

„Slovensko bude môcť v nasledujúcich mesiacoch zrýchliť tempo očkovania o viac ako 40 percent,“ vysvetľoval Matovič ešte ako premiér, prečo dal ruskú vakcínu nakúpiť.

Druhou možnosťou bolo čakať, kým vakcínu zaregistruje Európska lieková agentúra, čo by zas zvýšilo záruky, že látka je bezpečná a účinná.

Slovensko sa vydalo treťou cestou. Denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí, prečo sa Sputnikom na Slovensku stále neočkuje a prečo očkovanie nemôže byť zatiaľ naraz aj rýchle aj bezpečné.

Ako vyzerá maďarská zmluva na Sputnik V: Je všeobecná, vágna, má iba 16 strán a Rusov takmer k ničomu nezaväzuje. Dostupná maďarská zmluva testovanie Sputnika nerieši.

Je všeobecná, vágna, má iba 16 strán a Rusov takmer k ničomu nezaväzuje. Dostupná maďarská zmluva testovanie Sputnika nerieši. Aspoň niekto rozmýšľa o krok vpred: Za čakanie na Sputnik nemôže pani na čele ŠÚKL ani laboratórium SAV, ani údajný komplot koaličných partnerov. Tí všetci len nechcú a nemôžu prevziať zodpovednosť za Matovičov dobrý nápad, ktorý premyslel len po košické letisko, píše Zuzana Kepplová.

Žiaci sa postupne vrátia do škôl, zaváži covid automat

Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová a minister školstva Branislav Gröhling. (zdroj: TASR)

V nedeľu potvrdili PCR testy 106 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá otestovali 1 502 vzoriek. Pribudlo 65 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19.

Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň po poklese z posledných dní tentokrát stúpol, v nemocniciach je o 60 ľudí viac.

Od budúceho pondelka 19. apríla sa budú môcť vrátiť do tried už aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl. Nebude to však možné všade - prezenčné vyučovanie ôsmakov a deviatakov bude môcť fungovať iba mimo čiernych okresov.

O týždeň nato – od 26. apríla – sa celé školstvo prepne do „regionálneho Covid automatu“. V okresoch s najlepšou epidemiologickou situáciou tak budú môcť nastúpiť do tried všetci žiaci základných a stredných škôl.

"Tieto dátumy sú už záväzné a takto je vydané aj rozhodnutie ministra," informoval minister školstva Branislav Gröhling.

Acylpyrín po očkovaní neodporúčajú: Slovenská lekárnická komora dôrazne neodporúča preventívne užívanie liekov s obsahom kyseliny acetylsalicylovej na zníženie rizika vzniku krvných zrazenín po očkovaní proti ochoreniu COVID-19.

Slovenská lekárnická komora dôrazne neodporúča preventívne užívanie liekov s obsahom kyseliny acetylsalicylovej na zníženie rizika vzniku krvných zrazenín po očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Johnson & Johnson začala s distribúciou vakcín do Únie: Americká spoločnosť začala distribuovať dodávky vakcín do krajín EÚ a tiež Nórska a Islandu. V roku 2021 plánuje do Európy dodať 200 miliónov dávok vakcín.

Americká spoločnosť začala distribuovať dodávky vakcín do krajín EÚ a tiež Nórska a Islandu. V roku 2021 plánuje do Európy dodať 200 miliónov dávok vakcín. Nemecko preradilo Slovensko do kategórie rizikových oblastí: Od nedele 11. apríla zaradilo Nemecko Slovenskú republiky medzi takzvané rizikové oblasti. Vstup na územie Nemecka je tak možný bez podmienky trvalého alebo registrovaného pobytu v Nemecku.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Zásah NAKA v Košiciach: Kukláči zasahovali na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. Zadržali muža, ktorý mal skladovať veľké množstvo chemikálií určených na výrobu výbušniny.

Kukláči zasahovali na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach. Zadržali muža, ktorý mal skladovať veľké množstvo chemikálií určených na výrobu výbušniny. SaS považuje Gyimesiho útoky za hanebné: Strana SaS považuje útoky a vyjadrenia poslanca Györgyho Gyimesiho na predstaviteľov strany a slovenskej diplomacie za hanebné a chce toto neadekvátne správanie sa poslanca riešiť na koaličnej rade.

Strana SaS považuje útoky a vyjadrenia poslanca Györgyho Gyimesiho na predstaviteľov strany a slovenskej diplomacie za hanebné a chce toto neadekvátne správanie sa poslanca riešiť na koaličnej rade. Jankovskej konanie v kauze Fatima bolo plánované: Konanie bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej v kauze Fatima bolo premyslené, plánované a koordinované s viacerými osobami, skonštatoval pri rozhodnutí o jej väzobnom stíhaní Krajský súd v Trnave.

Iránsky jadrový program zbrzdil útok

Iránsky prezident Hasan Rúhání na výstave iránskych jadrových úspechov v Teheráne. (zdroj: TASR/AP)

V iránskom jadrovom zariadení Natanz došlo k výpadku elektrického prúdu. Stalo sa to len deň po tom, ako iránsky prezident Hassan Rúhání v Natanze odhalil nové centrifúgy, v ktorých sa obohacuje urán. Ten môže slúžiť na fungovanie jadrových elektrární, ale aj ako palivo pri bombách.

Využívanie týchto centrifúg je v rozpore s dohodou o iránskom jadrovom programe, ale Teherán sa podľa vlastných vyjadrení necíti byť dohodou viazaný, kým Američania uplatňujú proti nemu sankcie.

„Iránska islamská republika bude pokračovať vo vývoji jadrovej technológie, aby zabránila cieľom, ktoré chcú dosiahnuť páchatelia tohto teroristického činu,“ reagoval na výpadok elektriny šéf iránskeho jadrového programu Alí Akbar Salehí.

Spôsobené škody, či už na majetku, alebo na životoch, známe nie sú. Salehí páchateľa nemenoval, no prakticky okamžite sa začalo hovoriť, že za útokom je Izrael.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Zánik sociálnej demokracie v Čechách: Strana, ktorá niekoľkokrát zostavovala vládu a v minulosti ju podporovala tretina Čechov, je dnes na pokraji zániku. Najnovšie volebné prieskumy prisudzujú ČSSD len trojpercentnú podporu.

Strana, ktorá niekoľkokrát zostavovala vládu a v minulosti ju podporovala tretina Čechov, je dnes na pokraji zániku. Najnovšie volebné prieskumy prisudzujú ČSSD len trojpercentnú podporu. Polícia v USA zastrelila ďalšieho Afroameričana: V americkom meste Brooklyn Center v štáte Minnesota ležiacom severozápadne od Minneapolisu, kde prebieha proces s expolicajtom obžalovaným z vraždy Afroameričana Georgea Floyda, polícia zastrelila ďalšieho černocha.

V americkom meste Brooklyn Center v štáte Minnesota ležiacom severozápadne od Minneapolisu, kde prebieha proces s expolicajtom obžalovaným z vraždy Afroameričana Georgea Floyda, polícia zastrelila ďalšieho černocha. Krajne pravicová AfD vyzýva na odchod z Únie: Nemecká krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko prijala svoj program pre spolkové parlamentné voľby, vyzýva v ňom po prvý raz jasne na vystúpenie krajiny z EÚ.

V NHL debutoval ďalší Slovák

Marián Studenič v drese New Jersey Devils. (zdroj: )

Slovenský útočník Marián Studenič absolvoval premiéru v NHL. Rodák z Holíča pritom začal sezónu v Tipos extralige v drese Slovana Bratislava.

V noci z nedele na pondelok nastúpil v drese New Jersey Devils proti Pittsburghu Penguins. Nezažil však víťaznú premiéru, jeho New Jersey prehralo doma 2:5.

"Nemohol som uveriť tomu, keď mi oznámili, že nastúpim v zápase NHL. Bol to veľmi zvláštny pocit. Vždy bol môj hokejový sen zahrať si v NHL. Prvé dojmy zo zápasu? Tempo hry je rýchlejšie, hráči sú veľmi šikovní a je veľmi ťažké presadiť sa proti nim," hovoril aj v krátkom televíznom interview počas prvej prestávky.

"Pracoval som tvrdo celý život, aby som sa dostal do tohto bodu a aby sa môj sen stal skutočnosťou. Som z toho veľmi nadšený. Čakal som na to celý život," neskrýval nadšenie ani v pozápasovom vyjadrení.

Vďaka jeho premiére sa v prenose objavila aj kvízová otázka.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Magoni je v kurze: Kým o Vlhovú sa zaujímajú renomovaní zahraniční tréneri, Magoniho metódy chcú využiť viaceré popredné pretekárky a lyžiarske federácie. Kam napokon poputujú kroky 57-ročného rodáka zo Selvina?

Kým o Vlhovú sa zaujímajú renomovaní zahraniční tréneri, Magoniho metódy chcú využiť viaceré popredné pretekárky a lyžiarske federácie. Kam napokon poputujú kroky 57-ročného rodáka zo Selvina? Slovákov čaká zápas o všetko: Slovenský futsal stojí na prahu najväčšieho úspechu vo svojej histórii. V prípade výhry v dnešnom záverečnom súboji kvalifikácie ME 2022 na palubovke Moldavska sa slovenská reprezentácia premiérovo predstaví na veľkom turnaji.

Slovenský futsal stojí na prahu najväčšieho úspechu vo svojej histórii. V prípade výhry v dnešnom záverečnom súboji kvalifikácie ME 2022 na palubovke Moldavska sa slovenská reprezentácia premiérovo predstaví na veľkom turnaji. Fanúšikovia Bostonu vytlieskali Cháru: Zdeno Chára hral v Bostone prvýkrát po tom, ako povolili fanúšikom vstup na štadión. V hľadisku sa objavil transparent s nápisom "Chára navždy náš kapitán". Vedenie klubu mu pustilo v prvej tretine na kocke spomienkové video.

Britská akadémia ocenila Krajinu nomádov

Frances McDormand vo filme Krajina Nomádov. (zdroj: IMDB)

Ceny BAFTA za najlepší film, herečku aj réžiu získal film Krajina nomádov. Vo filme režisérky Chloé Zhao hrá Američanka Frances McDormand šesťdesiatničku, ktorá cestuje naprieč Amerikou v dodávke.

Vizuálne mimoriadne podmanivá Krajina nomádov je o komunite seniorov na ceste naprieč Amerikou v karavane. Okrem spomínaných troch cien si od akadémie odniesla aj cenu za najlepšiu kameru.

"To, ako zaobchádzame s našimi starými ľuďmi, hovorí veľa o tom, kto sme ako spoločnosť, a musíme to robiť lepšie," povedala Chloé Zhao. Tá sa po Kathryn Bigelow v roku 2010 stala len druhou ženou, ktorá túto cenu za najlepšiu réžiu získala.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Novinky na Netflixe a HBO Go: Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a je ich možné vidieť aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a je ich možné vidieť aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku. Encyklopédia temnej stránky histórie ľudstva: Dejiny ľudstva sú v prevažnej miere dejinami vojnových konfliktov. Vojny a násilie sprevádzajú ľudstvo odnepamäti. Cieľom tejto knihy nie je ich propagácia ani glorifikácia, práve naopak.

Rozhovory ZKH

Prečo získal anticenu Sexistický blud práve Igor Matovič? Aká je hranica sexizmu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s organizátorkou anticeny Dianou Gregorovou.

Karikatúra

(zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Upečte si výborné zákusky a koláče s citrónovou polevou.

Citrónové rezy (zdroj: Tortyodmamy.sk | Martuška 123)

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Vidíme sa opäť zajtra.

