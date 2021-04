Remišová od ministra zdravotníctva očakáva, že uprace chaos

Chaosom nazvala Remišová situáciu okolo vakcíny Sputnik V.

14. apr 2021 o 8:46 TASR

BRATISLAVA. Vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová očakáva od ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), že uprace "chaos, ktorý tu máme".

Uviedla to v stredu pred rokovaním vlády v súvislosti s dianím okolo vakcíny Sputnik V. Doplnila, že premiér Eduard Heger (OĽANO) má zmluvu o nákupe očkovacej látky poskytnúť koaličným lídrom.

"Je potrebné sa uistiť, že vakcína je bezpečná," povedala Remišová s tým, že od šéfa rezortu zdravotníctva očakáva riešenia.

Už na prvej pandemickej komisii k téme Sputnik V podľa nej riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová informovala, že chýba dostatočná technická dokumentácia k posudzovaniu vakcíny.

K diplomatickým vzťahom k Maďarsku poznamenala, že ak by jej určoval najvyšší predstaviteľ susedného štátu, kto sa môže zúčastniť ich stretnutia, odmietla by a na návštevu by nešla. "Pravidlá treba dodržiavať, máme výborný diplomatický zbor," dodala.