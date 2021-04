Hlas žiada prezidentku, aby zverejnila zmluvu o nákupe Sputnik V

Občania majú podľa strany právo poznať obsah zmluvy.

14. apr 2021 o 11:40 SITA

BRATISLAVA. Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zverejnila zmluvu o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Ak Čaputová zmluvu nezverejní sama, mala by sa podľa Hlasu-SD zasadiť o jej urýchlené zverejnenie zo strany Ministerstva zdravotníctva SR.

Zverejnite zmluvu

„Tajnosti vlády a Igora Matoviča okolo podmienok dovozu Sputnika výrazne znižujú dôveru ľudí v túto vakcínu a maria tak zmysel jej dovozu, ktorým bolo ponúknuť ľuďom alternatívu na očkovanie,“ povedal predseda strany Peter Pellegrini.

Občania majú podľa neho právo poznať základné atribúty zmluvy o dovoze vakcíny, napríklad kto, kedy a s kým zmluvu uzatvoril, aký mal na to mandát či koľko peňazí bude vakcína stáť.

Rovnako by podľa neho mala byť verejnosť informovaná o tom, aké povinnosti vyplývajú zo zmluvy pre Slovensko. Zmluvu o nákupe ruskej vakcíny priniesol prezidentke v utorok minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) prezidentke. Tá sa plánuje s jej obsahom oboznámiť.

Nemusíme sa skrývať

Predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár by nemal problém s tým, ak by sa zverejnila zmluva o dodávkach ruskej vakcíny Sputnik V.

"Prečo by sme mali niečo schovávať. Čiže keď to druhá strana dovolí, zverejníme to, ja s tým problém nemám. Pokiaľ by sa to nedalo, tak by bolo fajn, aby sme vedeli, kto to podpisoval, kto je za to kompetenčne zodpovedný," skonštatoval v stredu pred novinármi Kollár.

Dodal, že by sme sa nemali zameriavať len na Sputnik V, ale na všetky vakcíny. Verejnosť by podľa neho mala poznať aj to, kto bol zodpovedný za nákup vakcín od spoločností Pfizer či AstraZeneca.