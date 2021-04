Matovič nie je podľa Naďa Hegerov nadriadený, je koodinátor vlády

V rámci vlády je podľa Kollára nad Matovičom, v rámci hnutia je zas pod ním.

14. apr 2021 o 13:27 TASR

BRATISLAVA. Ťažko sa hľadá odpoveď, či je premiér Eduard Heger (OĽANO) dostatočne autonómny, či je nad alebo pod ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO). Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina).

Hegerova autonómia

V rámci vlády je podľa jeho slov nad ministrom Matovičom, v rámci hnutia je zas pod ním, keďže Matovič je predsedom OĽANO. Reagoval tak v stredu na otázky novinárov o Hegerovej samostatnosti na poste premiéra.

"Vládne OĽANO a či to ide slovami z úst predsedu hnutia alebo cez slová predsedu vlády, je to to isté," povedal Kollár. Poznamenal, že rovnako aj pri Sme rodina platí, že ak niečo vysloví on alebo ich minister práce Milan Krajniak, je to stále hlas hnutia Sme rodina.

Kollár zároveň odmietol, že by Matovič na pondelkovej (12. 4.) koaličnej rade zmietol zo stola všetky legislatívne návrhy.

"Využil právo zavetovať ich, kým si naštuduje tie veci preto, lebo keď sa poslanecké návrhy zákonov prerokovávali, my sme ako lídri sedeli v inej miestnosti a prerokovávali sme iné veci," ozrejmil. Šéf OĽANO tak podľa jeho slov nemal informácie o tom, čo prerokovali predsedovia klubov.

"Igor Matovič je človek, ktorý chce mať o všetkom informácie, chce mať prehľad. Ja som delegoval túto právomoc na predsedu klubu, ja sa viem spoľahnúť na ľudí, viem delegovať právomoci. To znamená, že pre mňa to nebol problém. Matovič chce mať každú informáciu, je to legitímne, ja v tom nevidím žiaden problém," uzavrel.

Na otázku, či už vybrali kandidáta na šéfa Slovenskej informačnej služby, neodpovedal. Vysvetlil, že najskôr chce o tom hovoriť s premiérom.

Koordinátor členov vlády

Premiér nie je nadriadený, ale koordinátor členov vlády, myslí si minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Po stredajšom rokovaní kabinetu to uviedol v súvislosti s fungovaním premiéra Eduarda Hegera s jeho predchodcom, súčasným ministrom financií Igorom Matovičom (obaja OĽANO).

"Toto je podľa mňa chybná otázka, lebo predseda vlády je prvý medzi rovnými, on nie je nadriadený, on je koordinátor," odpovedal Naď na otázku, či je Heger naozaj nadriadeným Matoviča.

Nové nastavenie podľa ministra obrany funguje veľmi dobre okrem vlády aj v rámci vnútrostraníckej komunikácie, keďže Matovič je lídrom hnutia OĽANO. K jeho služobným cestám prebehla na rokovaní podľa Naďa napriek rôznym názorom priateľská a vecná diskusia.

Naď tiež informoval, že Slovensko bolo vyzvané, aby prevzalo ďalšie dodávky Sputnika. O ďalších krokoch má informovať ministerstvo zdravotníctva. Tak ako pri prvej dodávke je podľa neho ministerstvo obrany poslednou možnosťou pri zabezpečovaní prevozu. Verí, že "zvíťazí iná voľba".

Členovia vlády podľa ministra diskutovali aj o Štátnom ústave pre kontrolu liečiv. "Základné pravidlo, na ktorom sme sa všetci zhodli, je, že pokiaľ je niečo odborný ústav, tak sa má vyjadrovať odborne a nemá skĺzať v diskusii do osobných vyjadrení, ktoré nemá ako podložiť," skonštatoval.

Poukázal napríklad na vyjadrenie o tom, že 40 krajín má rôzne vakcíny a jediné, čo ich spája, je názov Sputnik V. Ako podotkol, štátny ústav asi nekontroloval vakcíny vo všetkých krajinách.