Sulík by zmluvu k nákupu Sputnika zverejnil, počká však na právnikov

Výroky poslanca Gyimesiho naďalej považuje za neakceptovateľné.

14. apr 2021 o 15:46 TASR

BRATISLAVA. Predseda SaS a vicepremiér Richard Sulík je za to, aby sa zmluva k nákupu vakcíny Sputnik V zverejnila, počkať ale chce na právnu analýzu, či je to možné. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády.

Považuje za dobré, aby si k zmluve sadli právni experti. "Potom sa budeme vedieť lepšie rozhodnúť," uviedol.

Tvrdí, že SaS nikdy nebola proti dovozu vakcíny Sputnik, kritizovala len tlačovú konferenciu expremiéra na letisku pri jej dovezení.

Diskutovali aj rokovaní s Orbánom

Informoval, že v koalícii sa už pohli s návrhmi zákonov, ktoré by mali predložiť na nasledujúcu schôdzu Národnej rady SR. Dohodli sa, že okrem štyroch návrhov pôjdu všetky do parlamentu.

To, že expremiér Igor Matovič (OĽANO) návrhy na poslednú chvíľu zablokoval, aby si ich naštudoval, nepovažuje za porušenie koaličných dohôd, len za neštandardné.

Dodal, že diskutovali aj o návšteve Matoviča v Budapešti, kde rokoval s tamojším premiérom Viktorom Orbánom o vakcíne Sputnik.

"Myslím si, že Matovič presne vie, čo si o tom myslíme, či už ja alebo Ivan Korčok. Nemám dôvod takto ďalej narúšať koaličné vzťahy, chceme fungovať v jednej koalícii a nie hľadať zámienky. Chcem veriť, že Matovič si je vedomý toho, čo sa udialo a hlavne vedomý tých vecí, čo sa udiať nemali," podotkol.

Gyimesi by mal prestať s prilievaním oleja do ohňa

Výroky o členoch slovenskej diplomacie za SaS zo strany poslanca Györgyho Gyimesiho (OĽANO), ktorý Matoviča sprevádzal v Budapešti, naďalej považuje za neakceptovateľné.

"Prekáža mi taký ten jeho šovinizmus, ako on dehonestuje to, čo je slovenské," namieta Sulík. Verí, že hoci Gyimesi nedal hlas vláde premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), prestane s prilievaním oleja do ohňa.

Podľa šéfa SaS sa dá pochopiť aj to, že expremiér Matovič informoval o uvoľňovaní pandemických opatrení vzhľadom na to, že ešte nedávno bol premiérom a zrejme chcel niektoré veci dotiahnuť.

Nemá voči tomu výhrady, pokiaľ to Matovič konzultuje s ministrom zdravotníctva a pokiaľ sa dodržiavajú aj ostatné pravidlá, napríklad pri zahraničných cestách.

Je presvedčený, že Matovič chápe, že ako minister financií má iné právomoci, než mal v čase zastávania premiérskej funkcie.