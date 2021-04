Ak bude vakcín dostatok, ľudia by mali mať možnosť výberu, tvrdí Sulík

V rámci opatrení by šéf liberálov uvítal kontrolu hraníc.

19. apr 2021 o 15:54 SITA

BRATISLAVA. Minister hospodárstva a predseda koaličnej strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík je jednoznačne za to, aby si ľudia mohli vyberať, akou vakcínou chcú byť zaočkovaní. Ako ďalej uviedol na pondelkovej tlačovej besede, vakcín však musí byť dostatok.

„Ja, keď bude vakcín dostatok, sa pôjdem očkovať a vyberiem si vakcínu podľa toho, ako to bude fungovať s COVID pasom, ako budú iné krajiny obmedzovať cestovanie, ktoré vakcíny budú akceptovať, to je aspekt, ktorý je pre mňa dôležitý," povedal.



Čo sa týka prípadnej tretej vlny pandémie, ktorá by mohla prísť na Slovensko, podľa šéfa liberálov dúfajú, že vzhľadom na mieru zaočkovanosti a premorenia, neudrie v takej sile, ako druhá.

V rámci opatrení by uvítal najmä kontrolu na vstupoch do našej krajiny. Na Slovensko by teda mohli vstúpiť iba ľudia s čerstvým negatívnym testom alebo po očkovaní.