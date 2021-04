Bratislava žiada viac vakcín z lokalít, kde sú nevyužité

Droba a Vallo nechcú, aby obyvatelia hlavného mesta museli za vakcínou cestovať.

19. apr 2021 o 18:48 TASR

BRATISLAVA. - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by malo sprístupniť pre Bratislavu viac dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré sú momentálne distribuované do iných častí krajiny, kde o ne nie je taký záujem a zostávajú nevyužité. Žiadajú o to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba i primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Tvrdia, že veľkokapacitné očkovacie centrum prevádzkované BSK, ktoré v nedeľu (18. 4.) zaočkovalo 3460 ľudí, by bez problémov dokázalo za rovnaký čas zaočkovať 5000 a viac obyvateľov.

"Zdá sa mi nedôstojné, zbytočne nákladné a trochu aj nebezpečné, aby Bratislavčania a Bratislavčanky za vakcínami cestovali po celom Slovensku, keď vakcíny môžu prísť k nám," uviedol Vallo. Bratislavská samospráva tvrdí, že podľa dostupných dát majú obyvatelia Bratislavského kraja najväčší záujem zaočkovať sa. Kritizuje, že mnohí obyvatelia hlavného mesta musia za očkovaním cestovať desiatky až stovky kilometrov. "Dochádza k situácii, kedy v našom regióne vakcíny chýbajú, kým inde je ich nadbytok. To, čo navrhujeme, je redistribuovať vakcíny tam, kde sú najviac potrebné," vyhlásil Droba.

"Prosíme preto vládu, aby čo najskôr navýšili počet dávok a typov vakcín dostupných v Bratislave, kde je o ne záujem obyvateľov a aj logistické kapacity a zbytočne ich nedistribuovali do iných centier, kde často zostávajú nevyužité," vyhlásili predstavitelia bratislavskej samosprávy. Zároveň apelujú na všetkých Bratislavčanov bez rozdielu veku, aby sa zaregistrovali do čakárne.