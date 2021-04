Sulík považuje za chybu vracať Sputnik V naspäť do Ruska

Podľa šéfa liberálov je najvyšší čas prehodnotiť testovaciu stratégiu.

20. apr 2021 o 12:57 SITA

BRATISLAVA. Vracať vakcínu Sputnik V naspäť do Ruska by podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka bolo chybou.

Ako ďalej uviedol na utorkovej tlačovej besede, testy vakcíny na Slovensku dopadli dobre a ak budú výsledky obdobné aj v Maďarsku, bude to podľa neho ešte lepšie a Sputnik V by mohol byť uvoľnený do obehu.

„Je to vakcína, ktorá môže zachrániť ľudské životy, nie je tam čo diskutovať,” skonštatoval. Zároveň opätovne potvrdil, že strana Sloboda a Solidarita je za zverejnenie zmluvy o vakcíne, ako aj príslušnej komunikácie.

Podľa šéfa liberálov je najvyšší čas prehodnotiť testovaciu stratégiu, keďže nájdenie jedného pozitívneho občana pri testovaní antigénnymi testami sa v niektorých prípadoch pohybuje okolo 4,5 tis. eur.

„To sú šialené peniaze,” myslí si Sulík. Podľa neho má testovanie zmysel v ohniskách.