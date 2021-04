Premiér v príhovore vyzval na očkovanie, je to cesta víťazstva nad pandémiou

Heger verí, že sa zopakuje obdobie, keď Slovensku pomohlo pri prvej vlne pandémie spoločné úsilie.

24. apr 2021 o 20:17 TASR

BRATISLAVA. Očkovanie je v aktuálnej situácii najrýchlejšou cestou, ako nad pandémiou ochorenia COVID-19 zvíťaziť v relatívne krátkom čase. V sobotňajšom mimoriadnom príhovore v RTVS to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO). Slovákov zároveň požiadal, aby možnosť vakcinácie využili.

"Pridajte sa aj vy k viac ako jednému miliónu ľudí - občanov Slovenskej republiky, ktorí sa už zaočkovať dali," vyzval Heger tých, ktorí sa na očkovanie už môžu prihlásiť, ale aj tých, na ktorých ešte len príde rad.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Robíme to pre nás a je to najmä na nás a o nás," zdôraznil premiér a pripomenul, že v čase, keď sa pandémia začala, túžobne sa očakávala vakcína, ktorá umožní vrátiť život do normálnych koľají.

Heger verí, že sa zopakuje obdobie, keď Slovensku pomohlo pri prvej vlne pandémie spoločné úsilie. "To bola najlepšia možná voľba v takejto náročnej dobe," zdôraznil predseda vlády. Je presvedčený o tom, že opäť sa podarí spoločne pandémiu zvládnuť prostredníctvom vakcinácie, a to definitívne.