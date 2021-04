Heger na núdzovom stave netrvá, ak dostane lepší návrh na boj proti pandémii

O predĺžení núdzového stavu majú v pondelok večer hovoriť koaliční partneri.

26. apr 2021 o 16:35 (aktualizované 26. apr 2021 o 17:12) TASR

BRATISLAVA. Ak existuje lepšie riešenie ako núdzový stav, premiér Eduard Heger (OĽANO) by ho podporil. Kľúčové slovo by podľa neho mal mať minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Heger: Navrhnite lepšie riešenie

Pandemická komisia vlády SR odporúča predĺžiť núdzový stav o ďalších 30 dní.

"Dnes na koaličnej rade sa o tom porozprávame. Ak existuje lepšie riešenie, poďme ho zrealizovať, ja som určite za. Ale pamätajme na to, že kľúčové slovo by mal mať minister zdravotníctva, pretože on nesie ťarchu zodpovednosti za všetkých pacientov, ktorí sú dnes hospitalizovaní na lôžkach v nemocniciach a ktorým nemôžeme povedať, že nemáme pre nich od zajtra starostlivosť," skonštatoval pred novinármi premiér.

Núdzový stav nie je podľa Hegera politickým nástrojom, ale nástrojom na ochranu občanov a ich zdravia. Nechcú ho predlžovať nezmyslene.

Sulík: Núdzový stav už nie je potrebný

Minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík nebude na zasadnutí vlády hlasovať za predĺženie núdzového stavu. Odôvodňuje to zlepšovaním pandemickej situácie.

Je ochotný podporiť ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) s príslušným návrhom zákona, a to aj v skrátenom legislatívnom konaní.

Treba podľa neho situáciu riešiť konkrétnymi zákonmi a nie všeobecným núdzovým stavom, ktorý obmedzuje slobodu občanov.

"Myslím si, že núdzový stav sme už podporili dostatočne veľakrát na to, aby sme s tým už prestali," povedal Sulík novinárom s tým, že nevidí dôvod na núdzový stav.

"Je najvyšší čas, aby sme tieto problémy riešili zákonmi, ktoré budú riešiť len tie problémy, a nie všeobecným núdzovým stavom, ktorý obmedzuje slobodu občanov," doplnil.

Líder Sme rodina je proti predĺženiu

Pandemická komisia zároveň považuje za vhodné ukončiť pravidelné testovanie v školách a nahradiť ho intervenčným testovaním v školských zariadeniach, okrem testovania v čiernych okresoch podľa COVID automatu. O testovaní v školách bude podľa Hegera informovať minister zdravotníctva.

Premiér ešte v nedeľu 25. apríla hovoril o potrebe predĺžiť núdzový stav. Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár je, naopak, proti jeho predĺženiu.

Strana Za ľudí sa chce riadiť názormi odborníkov v pandemickej komisii a ministra zdravotníctva.

SaS navrhuje namiesto predĺženia núdzového stavu novelizovať zákon o hospodárskej mobilizácii, čím by sa umožnilo ukladanie pracovnej povinnosti mimo núdzového stavu.

Núdzový stav naposledy predĺžila vláda od 20. marca o ďalších 40 dní. Platí do 28. apríla.