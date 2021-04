Dobré ráno: Očkovanie sa otvára pre všetkých. Zlyhal štát pri senioroch?

K očkovaniu sa už dostanú všetci.

29. apr 2021 o 23:00 Jana Maťková, Nikola Bajánová, Ján Krempaský

Už to nie je o tom, kto rýchlejšie vyplní očkovací formulár. Cez čakáreň sa odteraz k vakcíne proti novému typu koronavírusu môžu dostať naozaj všetci záujemcovia.

Systém sa v stredu otvoril pre všetkých ľudí nad 16 rokov. Tridsiatnici či dvadsiatnici sa tak možno k vakcíne dostanú skôr ako dúfali.

Zároveň tu však vyvstáva otázka, či sa náhodou nestráca záujem o očkovanie u starších ročníkov a či štát v tomto smere nezlyhal.

Aj o tom sa bude Jana Maťková rozprávať s redaktorom denníka SME Jánom Krempaským.

Krátky prehľad správ

Väzobne stíhaný oligarcha Jozef Brhel mal podľa obvineného podnikateľa Michala Suchobu dávať pol milióna eur bývalému ministrovi financií za stranu Smer Petrovi Kažimírovi. Portál Topky.sk informoval, že to vyplýva z výsluchu Suchobu, ktorý sa uskutočnil koncom marca. Peter Kažimír tvrdenia odmieta.

V pondelok odovzdá petičný výbor do prezidentského paláca viac ako 600 000 podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Ak by sa prezidentka pre referendovú otázku obrátila na Ústavný súd SR, mal by do 60 dní rozhodnúť. Referendum by sa malo konať najneskôr do 90 dní od jeho vyhlásenia.

Minister dopravy Andrej Doležal sa verejne ospravedlnil zamestnancom Slovenskej pošty za svoje vyjadrenie pre denník Pravda. V diskusii totiž povedal, že "nenávidí Slovenskú poštu". Ako následne ozrejmil, snažil sa tak vysvetliť svoj negatívny vzťah k takzvaným žltým lístkom a k chodeniu na poštu.

Rusko odmietlo výhrady Brazílie k vakcíne Sputnik V. Hovorí, že ide o tvrdenia, ktoré nemajú vedecký základ a vidí za nimi politiku. Brazília upozornila, že vo vakcíne Sputnik našla reprodukovateľné adenovírusy.

V Európe už proti novému koronavírusu zaočkovali viac ľudí, než sa ním v týchto krajinách podľa oficiálnych údajov nakazilo. Uviedla to Svetová zdravotnícka organizácia. Koronavírus dosiaľ zistili u 5,5 percenta populácie, zatiaľ čo 7 percent už proti nemu bolo zaočkovaných.

Odporúčanie

Som fascinovaná príbehmi ľudí, ktoré si na vlastnej koži absolútne neviem predstaviť. Aj preto ma zaujal podcast Českého rozhlasu Potmě, v ktorom sa dozvedáte o živote mužov a žien so zrakovým postihnutím. Vypočujete si v ňom napríklad aj to, aké je to vychovávať dieťa, keď nič nevidíte, čomu čelí nevidiaca lesba a či aký má bežný školský systém vzťah k inklúzii.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

