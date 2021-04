V červených a ružových okresoch sa už môžu konať kultúrne podujatia

Návštevníci budú potrebovať negatívny test.

29. apr 2021 o 18:50 SITA

BRATISLAVA. V červených a ružových okresoch (II. a I. stupeň varovania) sa môžu organizovať viaceré kultúrne podujatia. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.

Ide o divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti či festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia.

Návštevníci budú potrebovať buď negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo negatívny RT-PCR rest nie starší ako 72 hodín.

Račková dodala, že v bordových okresoch (III. stupeň varovania) sú prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových filmových alebo iných umeleckých predstavení naďalej zatvorené.



Račková vysvetlila, že od pondelka 3. mája sa zavádza nová výnimka zo zákazu hromadných podujatí nad počet šesť osôb a v okresoch I. a II. stupňa varovania sa môžu organizovať kultúrne podujatia.

Pre prevádzkovateľov a organizátorov však platí, že musia dodržiavať viaceré opatrenia. Kapacita podujatia by nemala prekročiť maximálnu kapacitu 50 percent zákazníkov, no maximálne do počtu 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri.

Obecenstvo však nesmie stáť. Podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny sa nesmú organizovať. Organizátori by sa mali vyvarovať aj kontaktnej interaktívnej práce s publikom.



V mieste podujatia musia byť zabezpečené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a pravidelne sa majú dezinfikovať dotykové plochy a priestory.

Organizátori by tiež mali zaistiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých sa hromadné podujatie koná.