Proti covidu by sa nikdy nezaočkovalo 16 percent Slovákov, ukázal prieskum

Do konca roka chce byť zaočkovaných 60 percent opýtaných.

30. apr 2021 o 12:48 TASR

BRATISLAVA. Proti ochoreniu COVID-19 by sa nikdy nedalo zaočkovať 16 percent Slovákov. Vyplýva to z najnovšej Národnej správy Eurobarometra. Prieskum sa realizoval od 12. februára do 5. marca 2021.

Najneskôr do konca roka 2021 chce byť zaočkovaných 60 percent Slovákov. V porovnaní s priemerom EÚ je to o päť percent menej. Takmer 70 percent Slovákov si myslí, že vakcína je jediný spôsob, ako ukončiť pandémiu.

Zároveň viac ako dve tretiny Slovákov vyjadrili obavy, že sa vakcíny vyvíjajú, testujú a schvaľujú príliš rýchlo na to, aby boli bezpečné.

Až 71 percent Slovákov si myslí, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 by mohli mať dlhodobé vedľajšie účinky, ktoré zatiaľ nepoznáme.

Prieskum ukázal, že tri štvrtiny Slovákov nie sú spokojné s tým, ako vláda SR pristupuje k riešeniu pandémie nového koronavírusu.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko v tejto súvislosti zdôraznil, že prieskum bol realizovaný v čase, keď u nás pandémia kulminovala. "Keď sa v takejto situácii pýtate ľudí na perspektívu, má to dosah," dodal.

V lete 2020 malo takmer 30 percent Slovákov určité ťažkosti s dodržiavaním protipandemických opatrení. V najnovšom prieskume je to už polovica. "Z nich 13 percent deklaruje, že táto skúsenosť ohrozuje ich duševné zdravie," spresnila spracovateľka Národnej správy Eurobarometra Alexandra Martináková.

Eurobarometer, ktorý je zameraný hlavne na otázky európskej integrácie, domácej politiky, ale týka sa aj názorov Európanov na iné, nepolitické témy, sa realizuje dvakrát ročne. Zber údajov na Slovensku sa realizoval na vzorke 1138 respondentov.