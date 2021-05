Ranný brífing: Matovičov plán by negatívne pocítili peňaženky domácností

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

3. máj 2021 o 23:31 Michal Deliman

Igor Matovič tvrdí, že chce dopriať viac peňazí rodinám s deťmi, nebolo by to však zadarmo. Dôsledky jeho nápadu so zvyšovaním daní by negatívne pocítili všetky domácnosti. Na svoj ambiciózny plán navyše nemá politickú podporu.

Jeho ďalší bombastický plán kritizujú koaliční partneri aj odborníci. Téme zvyšovania DPH a s tým spojenému zvyšovaniu pôrodnosti sa venuje aj dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matovičova reforma DPH v praxi: Drahšie nákupy a mizivý efekt na rozpočet

Zaočkovať proti covidu sa bude dať aj u obvodného lekára. Niektorí už v máji

Vakcíny sú aj biznis. Zrušte patenty, tlačia na výrobcov

Sputnik spravil z Matoviča nepriateľa ľudu, píšu New York Times

Vlhová predstavila nového trénera, je drahší ako Magoni

NASA sa pri hľadaní života na Marse obrátila do Turecka

Matovičova reforma DPH v praxi: Drahšie nákupy a mizivý efekt na rozpočet

Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

"Pre rodiny na ružiach ustlané". Takto sa začína víkendový facebookový status ministra financií Igora Matoviča, ktorým sa rozhodol zverejniť svoj najnovší reformný plán.

Matovič chce viac peňazí pre rodiny, napríklad vo forme vyššieho prídavku na deti. Svoj "vysnívaný sociálny štát" mieni dosiahnuť daňovo-odvodovou reformou, ktorú podľa vlastných slov chystá od leta minulého roka.

Matovič načrtol aj zdroje, z ktorých by štátny rozpočet mohol prípadné novinky financovať. Najviac pozornosti si zaslúžil nápadom zvýšiť daň z pridanej hodnoty na 25 percent.

Čo má minister financií v pláne? Ako to pomôže verejným financiám? A ako to ovplyvní peňaženky slovenských domácností? INDEX pripravil odpovede na najdôležitejšie otázky.

Matovič tému otvára v čase, keď médiá odhaľujú pre Slovensko čoraz nepriaznivejšie dôsledky zmluvy na nákup vakcíny Sputnik, ktorú presadil.

O jeho pláne nediskutovala koaličná rada, nie je v programe novej vlády, koaliční partneri k nemu nedostali žiadne podklady ani analýzy.

Predseda SaS Richard Sulík sa o tejto myšlienke dozvedel priamo od Matoviča pred niekoľkými týždňami a hneď ju aj odmietol.

Sulík volá o pomoc: Všetko svedčí o tom, že minister financií to myslí vážne a je zamiesené na bitku. A skúsme si rovno tipnúť, že ju Matovič prehrá, lebo nebude pripravený na démonov, ktorí sa naňho vyvalia z napohľad prostého a atraktívneho zvyšovania prídavkov, píše Peter Tkačenko.

Všetko svedčí o tom, že minister financií to myslí vážne a je zamiesené na bitku. A skúsme si rovno tipnúť, že ju Matovič prehrá, lebo nebude pripravený na démonov, ktorí sa naňho vyvalia z napohľad prostého a atraktívneho zvyšovania prídavkov, píše Peter Tkačenko. Maléry pána účtovníka: Z tohto sa rodí ďalší koaličný spor a Sulík bude zasa kopať hroby, tentoraz novorodeniatkam, píše Nataša Holinová.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Traja kandidáti na Národné kultúrne a kongresové centrum: Proces výberu, ktorého cieľom je vytvoriť v hlavnom meste Slovenska centrum pre spoločenské a kultúrne akcie, ide do finále. Komisia v súčasnosti vyberá už len z trojice uchádzačov. INDEX zanalyzoval ich projekty z pohľadu ich plusov a mínusov.

Proces výberu, ktorého cieľom je vytvoriť v hlavnom meste Slovenska centrum pre spoločenské a kultúrne akcie, ide do finále. Komisia v súčasnosti vyberá už len z trojice uchádzačov. INDEX zanalyzoval ich projekty z pohľadu ich plusov a mínusov. Vodíkový vlak na Hornej Nitre: Na vodík v železničnej doprave cieli projekt štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko. Podľa nej má veľký potenciál na tratiach, ktoré nie sú elektrifikované. Takýmto úsekom je aj úsek medzi Novými Zámkami a Prievidzou.

Na vodík v železničnej doprave cieli projekt štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko. Podľa nej má veľký potenciál na tratiach, ktoré nie sú elektrifikované. Takýmto úsekom je aj úsek medzi Novými Zámkami a Prievidzou. Súboj o ultralacné hypotéky vzdala prvá banka: mBank v boji o čo najnižšiu sadzbu na hypotékach došla trpezlivosť, a tak v nich robí zásadné zmeny. Sprísňuje podmienky poskytovania zliav, zvyšuje úrokové sadzby a striktnejšie nazerá na omeškania v splátkach.

Zaočkovať proti covidu sa bude dať aj u obvodného lekára

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19. (zdroj: TASR)

Na Slovensku pribudlo 130 nakazených koronavírusom. Laboratóriá vykonali 12 176 PCR testov. Pribudlo ďalších 41 obetí. V nemocniciach je hospitalizovaných 1 327 pacientov.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 115 253, za predchádzajúci deň pribudlo 14 039 zaočkovaných.

Po nemocniciach, poliklinikách a veľkokapacitných očkovacích centrách by už tento mesiac mali začať skúšobne očkovať proti covidu-19 aj niektorí praktickí lekári, známi ako obvodní.

Sami lekári sa toho dožadujú. Argumentujú napríklad tým, že by to zvýšilo zaočkovanosť medzi staršími, najviac ohrozenými obyvateľmi.

"Dôvera v svojho lekára je vyššia a silnejšia ako marketingové kampane a u starších to platí násobne," vraví diabetologička a internistka Ľudmila Kubincová z Púchova.

Zvýšeniu zaočkovanosti by pomohlo, keby sa seniori nad 60 rokov mohli očkovať vakcínou AstraZeneca, ako je to bežné v iných európskych krajinách.

Ministerstvo však túto možnosť zatiaľ nepripúšťa.

Záujem o očkovanie je nízky: Generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Róbert Suja povedal, že pri realistickom odhade miera zaočkovanosti na Slovensku nedosiahne 38 percent. Miera registrácie o očkovanie je extrémne nízka.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Prezidentka obdržala petičné hárky: Petičný výbor odovzdal prezidentke viac ako 585-tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Podpisy zbierali opozičné strany Smer a Hlas.

Petičný výbor odovzdal prezidentke viac ako 585-tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Podpisy zbierali opozičné strany Smer a Hlas. NAKA začala trestné stíhanie v kauze Glance House: Koncom marca vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry začal trestné stíhanie vo veci zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa spáchaného z osobitného motívu na objednávku. Vo veci zatiaľ nepadlo obvinenie.

Koncom marca vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry začal trestné stíhanie vo veci zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa spáchaného z osobitného motívu na objednávku. Vo veci zatiaľ nepadlo obvinenie. Oslobodili prvého zbitého Róma z Moldavy nad Bodvou: O prípade, kde zo zbitých obetí urobili páchateľov a obvinili ich z krivej výpovede, rozhodol až Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Po jeho rozsudku prokuratúra stiahla prvú zo žalôb.

Vakcíny sú aj biznis. Zrušte patenty, tlačia na výrobcov

Závod BioNTech na výrobu vakcín proti ochoreniu Covid-19 v nemeckom Marburgu. (zdroj: TASR/AP)

S katastrofálnou pandemickou situáciou v Indii a mutáciami v Južnej Afrike aj v Brazílii rastie aj tlak na farmaceutické spoločnosti, aby sa vzdali patentov na svoje vakcíny a urýchlili tak ich produkciu vo svete.

Vyzývajú k tomu viacerí politici, Svetová zdravotnícka organizácia aj desiatky chudobnejších štátov. Výrobcovia, no aj Európska únia či Británia sú proti.

Farmaceutické spoločnosti argumentujú tým, že zrušenie duševného vlastníctva nevyrieši z krátkodobého hľadiska problém s dodávkami vakcín. Aj keby iné firmy vedeli, ako pripraviť konkrétne vakcinačné látky, najmä pri vakcínach na báze mRNA technológii trvá roky, kým zaškolia potrebný personál, zabezpečia kvalitnú výrobu v rozvojových krajinách či postavia fabriky.

Podľa Európskej únie, Veľkej Británie či Švajčiarska zas patenty fungujú ako stimulátor výskumu a inovácií a tiež chránia pred nekvalitnými napodobeninami.

New York Times: Sputnik spravil z Matoviča nepriateľa ľudu

Vtedajší premiér Igor Matovič počas tlačovej konferencie na tému Sputnik V. (zdroj: TASR)

Situácia na Slovensku a pád vlády ukazujú, aké vedľajšie účinky môže mať ruská vakcínová diplomacia. Americký denník New York Times zverejnil článok, ktorý mapuje aj politickú krízu, ktorú spustil na Slovensku nákup vakcíny Sputnik V.

Snaha vtedajšieho premiéra Igora Matoviča sa mu podľa New York Times vypomstila a okrem vlády rozkývala aj debaty o účinnosti vakcíny.

Slovensko je podľa denníka jedným z konkrétnych prípadov, aké toxické následky môže mať vakcínová diplomacia. Denník nespochybňuje výsledky ruskej vakcíny, jej účinnosť je však pre nedodané dokumenty stále nejasná.

Igor Matovič pre New York Times tvrdí, že konal vo verejnom záujme. „Myslel som si, že ľudia mi budú vďační, že som priniesol Sputnik na Slovensko. Namiesto toho sme tu mali politickú krízu a stal som sa nepriateľom ľudu,“ vraví.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Jourová o zákaze vstupu do Ruska: Eurokomisárka a podpredsedníčka Komisie Věra Jourová sa v kauze výbuchu vo Vrběticiach jednoznačne postavila za české tajné služby. Moskva ju označila za nežiaducu osobu, v rozhovore pre SME hovorí aj o zákaze vstupu na územie Ruskej federácie.

Eurokomisárka a podpredsedníčka Komisie Věra Jourová sa v kauze výbuchu vo Vrběticiach jednoznačne postavila za české tajné služby. Moskva ju označila za nežiaducu osobu, v rozhovore pre SME hovorí aj o zákaze vstupu na územie Ruskej federácie. Britom dochádza pivo: Po mesiacoch obmedzení a lockdownov zaplavili ulice britských miest a najmä terasy podnikov tisícky návštevníkov. Mesiace v izolácii však spôsobili, že krčmári nie sú schopní uhasiť smäd všetkých zákazníkov.

Po mesiacoch obmedzení a lockdownov zaplavili ulice britských miest a najmä terasy podnikov tisícky návštevníkov. Mesiace v izolácii však spôsobili, že krčmári nie sú schopní uhasiť smäd všetkých zákazníkov. Rakúsko žalujú nakazení: Tirolská obec Ischgl, obľúbené lyžiarské stredisko, sa vlani stalo ohniskom nákazy koronavírusom. Ľudia teraz žalujú Rakúsko za pomalú reakciu na koronavírus.

Vlhová predstavila nového trénera, je drahší ako Magoni

Petra Vlhová a Mauro Pini. (zdroj: Instagram/Petra Vlhová)

Petra Vlhová má nového trénera. Stal sa ním švajčiarsky expert Mauro Pini. Ten v minulosti viedol aj Slovinku Tinu Mazeovú či Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú.

Zmluva s novým trénerom platí na jednu sezónu, šéf tímu Igor Vlha však nevylučuje dlhodobú spoluprácu. Mauro Pini bol v zozname Vlhovej možných trénerov už pred piatimi rokmi. Napokon si však vtedy jej tím vybral Magoniho.

"Keď sme sa pred piatimi rokmi rozhodli ísť cestou najvyššej kvality a zabezpečiť pre Petru najkvalitnejších trénerov a spolupracovníkov, zvažovali sme aj angažovanie švajčiarskeho odborníka Maura Piniho. V tom čase sme sa predovšetkým z ekonomických dôvodov ešte dohodnúť nedokázali," prezradil Vlhovej otec Igor.

Švajčiar bude Vlhovú pripravovať na olympijskú sezónu. Tá vyvrcholí hrami v Pekingu 2022.

V skratke ďalšie správy zo športu:

V Slovane rezonuje prehra v derby: Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší reagoval na prehru v Trnave emotívne. V stanovisku klubu sľúbil vyvodenie zodpovednosti.

Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší reagoval na prehru v Trnave emotívne. V stanovisku klubu sľúbil vyvodenie zodpovednosti. Po vylúčení v šatni plakal: V derby medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava si premiéru vo Fortuna lige odkrútil sedemnásťročný Patrick Karhan. Do konca života na ňu nezabudne.

V derby medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava si premiéru vo Fortuna lige odkrútil sedemnásťročný Patrick Karhan. Do konca života na ňu nezabudne. Popradský talent má za vzor Bondru: V 17 rokoch hrá svoje prvé finále medzi mužmi. Hoci viacerí súperi vážia aj o 20 kíl viac, súbojom sa nevyhýba. Talentovaný útočník Popradu Filip Mešár by neodmietol ani pozvánku do seniorskej reprezentácie.

NASA sa pri hľadaní života na Marse obrátila do Turecka

Jazero Salda. (zdroj: Unsplash - Ozgur Kara)

Jazero Salda na severozápade Turecka je slávne nielen svojimi žiarivými brehmi bieleho piesku či azúrovou vodou, ale aj pre jedinečný ekosystém, ktorý nenájdeme nikde inde na Zemi.

Na popularite mu nedávno pridal aj americký úrad NASA, keď jeho výskumné centrum JPL zverejnilo fotku jazera na svojej stránke iba tri týždne pred pristátím roveru Preseverance na Marse.

Fotka mala ilustrovať vzhľad marťanského krátera Jezero pred miliardami rokov, keď bola na povrchu červenej planéty voda v tekutom skupenstve. Podľa vedcov sa Salda svojimi horninovými ložiskami a minerálmi podobá Marsu najviac spomedzi miest na Zemi.

Najnovšie sa o jazero zaujíma aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý ho zahrnul do projektu rozširovania prírodných priestranstiev pre verejnosť.

Tieto správy sú pre mnohých aktivistov predzvesťou katastrofy. Obávajú sa, že zvýšený záujem priláka turistov, ktorí sú nebezpečenstvom pre vzácny ekosystém.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Podcast TECH_FM: Baktérie v pôde sa môžu radikálne zmeniť, a tá zmena vie prebehnúť rýchlo. Príčinou bude klimatická zmena. Dokázal to nový výskum, ktorý skúmal, čo urobí zmena rôznych podmienok s pôdnym mikrobiómom.

Baktérie v pôde sa môžu radikálne zmeniť, a tá zmena vie prebehnúť rýchlo. Príčinou bude klimatická zmena. Dokázal to nový výskum, ktorý skúmal, čo urobí zmena rôznych podmienok s pôdnym mikrobiómom. Morseova abeceda zmenila svet: Dnes počujeme pípanie, len ak niekomu ubehne nadávka v televízii, kedysi sa však pípalo všade – bola to bežná forma komunikácie. Na čom je založená Morseova abeceda, sa dozviete vo vedátorskom podcaste.

Dnes počujeme pípanie, len ak niekomu ubehne nadávka v televízii, kedysi sa však pípalo všade – bola to bežná forma komunikácie. Na čom je založená Morseova abeceda, sa dozviete vo vedátorskom podcaste. Zem pod paľbou: Objav kozmického žiarenia predstavuje krásny príbeh o tom, ako vám záľuba v štúdiu nových javov v kombinácii so športom do istej miery extrémnym môže priniesť až Nobelovu cenu za fyziku.

