Za ľudí navrhne zrušiť zákaz vychádzania a zhromažďovania

Opatrenia, ktoré sa týkajú hospodárskej mobilizácie je potrebné ponechať v platnosti.

3. máj 2021 o 17:55 SITA

BRATISLAVA. Koaličná strana Za ľudí bude na rokovaní vlády v stredu 5. mája navrhovať, aby sa úplne zrušil zákaz vychádzania a rovnako zákaz zhromažďovania.

Ako strana uvádza v tlačovej správe, opatrenia, ktoré sa týkajú hospodárskej mobilizácie, je podľa nich potrebné ponechať v platnosti, keďže na túto mobilizáciu je naviazaná reprofilizácia lôžok.

„Stále prosíme všetkých, aby používali respirátory a rúška a boli zodpovední k svojmu okoliu," zdôraznila strana.



Slovensko je od dnešného dňa rozdelené do dvoch častí, bordovej a červeno-ružovej. V prípade bordových okresov, teda v treťom stupni varovania, platí zákaz vychádzania od 5:00 do 1:00 hodiny nasledujúceho dňa. Pre okresy červené a ružové, teda v druhom a prvom stupni varovania, platí zákaz vykázania od 21:00 do 1:00 nasledujúceho dňa.