Ranný brífing: Slovensko môže byť európskym unikátom

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

5. máj 2021 o 0:00 Michal Deliman

Využiť referendum ako cestu k predčasným voľbám je nezvyčajné. Zo 47 členských štátov Rady Európy je to možné len v Lichtenštajnsku a Lotyšsku. Obe krajiny však majú túto možnosť napísanú priamo v ústave.

V dejinách Slovenska bolo úspešné iba jedno jediné referendum. Čo teda nový pokus o referendum chce, prečo a či môže byť úspešný? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Takéto referendum by neprešlo ani vo Švajčiarsku

Trojmesačná lehota už neplatí, ľudia sa môžu očkovať už týždeň po covide

Zarobené milióny chcel rozmnožiť v biznise, neuvážene prišiel o všetko

Erdogan rozdelí kontinenty projektom storočia, kritikov zatýka

Poprad zabral a odvrátil prvý mečbal Zvolena

Novinár Kroupa: Útok Ruska netreba brať osobne, vo vojne som pochopil ich myslenie

Historická revue v predaji: Pred 200 rokmi sa začala rodiť moderná grécka identita. Májové vydanie Historickej revue prináša pohľad na kľúčové obdobie moderných dejín Grécka i celého Balkánu.

Takéto referendum by neprešlo ani vo Švajčiarsku

Petičné hárky za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. (zdroj: SITA)

Ak by na Slovensku konalo referendum o predčasných voľbách, stalo by sa európskym unikátom.

V zahraničí nie je zvykom, aby sa voľby vyvolávali takýmto spôsobom, a to dokonca ani vo Švajčiarsku, kde ľudia hlasujú v referendách aj niekoľkokrát do roka.

Opozícia však trvá na tom, že ide o prianie státisícov voličov - petíciu za vyhlásenie všeľudového hlasovania podpísalo takmer 600-tisíc ľudí.

"Ak moc poslanca Národnej rady pochádza z ľudu, ľud má aj právo povedať mu, že si ho viac na stoličke neželá, a požiadať ho, aby si dobrovoľne skrátil volebné obdobie," tvrdí šéf opozičného Hlasu Peter Pellegrini.

Nie je sám, podobný názor majú aj niektorí ústavní právnici. Denník SME odpovedá na otázky, prečo je referendum o predčasných voľbách sporné a ako sa bude petícia zaň posudzovať.

Za chrbtom občana Erdélyiho: Najzaujímavejšie na ťahu občianskym vzopätím tu je, že prichádza od strán, ktorých lídri na občiansku spoločnosť neveria, píše Zuzana Kepplová.

Najzaujímavejšie na ťahu občianskym vzopätím tu je, že prichádza od strán, ktorých lídri na občiansku spoločnosť neveria, píše Zuzana Kepplová. Heger nie je Pellegrini: Hegerova vláda nevyhnutne potrebuje aj dôveru voličov. Nie takú, ktorú namerá Igor Matovič vo svojej ďalšej ankete na facebooku, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Ľudia sa môžu očkovať už týždeň po covide

Očkovanie proti Covidu-19. (zdroj: TASR/AP)

PCR odhalili testy na Slovensku ďalších 381 nakazených koronavírusom. Laboratóriá pritom vykonali 7 225 testov. Pribudlo zároveň 48 obetí.

Počet hospitalizovaných s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo podozrením naň opätovne klesol. V nemocniciach ubudlo deväť pacientov, hospitalizovaných je 1 343 pacientov.

Vakcínu dostalo 15 507 ľudí, prvou dávkou je na Slovensku zaočkovaných už 1 138 912 ľudí.

Ľudia sa môžu očkovať už po 7 alebo 14 dňoch od prekonania ochorenia COVID-19. Doteraz sa mohli osoby prihlasovať na očkovanie až po 90 dňoch od prekonania ochorenia.

Táto hranica bola stanovená preto, lebo do troch mesiacov od prekonania covidu je pravdepodobné, že sú ešte v tele protilátky. V čase, keď bolo vakcín málo, bolo preto efektívnejšie prenechať ich tým, ktorí nemajú v tele žiadne protilátky.

„Dnes sa dostupnosť vakcín výrazne zlepšuje a z hľadiska bezpečnosti je možné sa očkovať už po 14-tich dňoch od prekonania covidu so symptomatickým priebehom, ak ste posledných sedem dní boli bez príznakov, a už po siedmich dňoch od prekonania covidu s asymptomatickým priebehom,“ vysvetlil rezort zdravotníctva.

Riaditeľa NCZI Suju odvolali: Generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií Róbert Suja odvolali z funkcie. Centrum povedie Pavol Capek.

Generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií Róbert Suja odvolali z funkcie. Centrum povedie Pavol Capek. Menej ako pol percenta nakazených po očkovaní: Do 22. apríla zaznamenal Úrad verejného zdravotníctva 6 141 prípadov pozitivity na nový koronavírus u zaočkovaných osôb.

Do 22. apríla zaznamenal Úrad verejného zdravotníctva 6 141 prípadov pozitivity na nový koronavírus u zaočkovaných osôb. Očkovanie vakcínou od J&J: Na Slovensku by sa približne o dva týždne mohlo začať očkovať vakcínou Johnson & Johnson určenou na boj s novým koronavírusom. Rezort zdravotníctva do konca mája očakáva dodávku 46 500 týchto vakcín.

Na Slovensku by sa približne o dva týždne mohlo začať očkovať vakcínou Johnson & Johnson určenou na boj s novým koronavírusom. Rezort zdravotníctva do konca mája očakáva dodávku 46 500 týchto vakcín. Očkovať sa či nie: Obvyklou náplňou politickej práce nie je šíriť osvetu, ale zrkadliť názory svojej voličskej kohorty. Čo zhode na dôležitej téme ako očkovanie nesvedčí, píše Zuzana Kepplová.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Nie všetky nominácie Smeru boli etalón čistoty: Predseda strany Hlas Peter Pellegrini tvrdí, že ako predseda vlády nemal vedomosť o tom, že by vplyvní podnikatelia ovplyvňovali ministrov či štátnych úradníkov alebo sa snažili získať výhody. Zároveň však nemôže vylúčiť, že sa podobné informácie môžu objaviť aj o ďalších členoch jeho strany. Pre budúcu spoluprácu odmieta ĽSNS ale nie Smer.

Predseda strany Hlas Peter Pellegrini tvrdí, že ako predseda vlády nemal vedomosť o tom, že by vplyvní podnikatelia ovplyvňovali ministrov či štátnych úradníkov alebo sa snažili získať výhody. Zároveň však nemôže vylúčiť, že sa podobné informácie môžu objaviť aj o ďalších členoch jeho strany. Pre budúcu spoluprácu odmieta ĽSNS ale nie Smer. Hegerova vláda získala dôveru: Zrekonštruovaná vláda pod vedením premiéra Eduarda Hegera získala dôveru parlamentu. Za programové vyhlásenie vlády hlasovalo 89 poslancov, 55 poslancov bolo proti.

Zrekonštruovaná vláda pod vedením premiéra Eduarda Hegera získala dôveru parlamentu. Za programové vyhlásenie vlády hlasovalo 89 poslancov, 55 poslancov bolo proti. Prokurátor podal obžalobu na Trnku: Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na Okresný súd Bratislava I obžalobu na bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obžaloba sa týka spisu Gorila.

Milióny chcel rozmnožiť v biznise, prišiel o všetko

Roman Čechmánek odchytal štyri sezóny aj v NHL. (zdroj: TASR/AP)

Ľudia robia chyby. Niektoré prinášajú len ponaučenie, ďalšie zase aj finančné straty.

Svoje by o tom vedel rozprávať bývalý český hokejový brankár Roman Čechmánek. Jeho kariéra akoby pripomínala dve strany mince. Tá športová sa niesla v znamení úspechov, tá biznisová priniesla krutý pád.

Práve príbeh Romana Čechmánka však môže byť varovaním, že kým na šport máte talent a prepacujete sa medzi elitu, v biznise vám to úspech nezaručí. A nekritické sebavedomie vás môže stiahnuť až na dno.

Rozbehol hneď niekoľko projektov naraz, od vinotéky až po biofarmu v Chorvátsku. Bez toho, aby mal aspoň elementárne znalosti a predpoklady.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Matovič poprel zvyšovanie DPH: Návrh 25-percentnej dane z pridanej hodnoty označil minister financií Igor Matovič za bludy. Rezort financií podľa neho pracuje na komplexnej daňovo-odvodovej reforme.

Návrh 25-percentnej dane z pridanej hodnoty označil minister financií Igor Matovič za bludy. Rezort financií podľa neho pracuje na komplexnej daňovo-odvodovej reforme. Odpovede o práci z domu: Povinný home office sa skončil približne v polovici apríla, naďalej je však výkon práce z domu vládou odporúčaný. Môže zamestnanec žiadať od firmy, že bude pracovať z domu, aj keď sa situácia postupne zlepšuje? Musí mu zamestnávateľ vyjsť v ústrety?

Povinný home office sa skončil približne v polovici apríla, naďalej je však výkon práce z domu vládou odporúčaný. Môže zamestnanec žiadať od firmy, že bude pracovať z domu, aj keď sa situácia postupne zlepšuje? Musí mu zamestnávateľ vyjsť v ústrety? Slovensko.sk zhltne ďalšie státisíce: Štátny web Slovensko.sk potrebuje ďalšie úpravy za necelý milión eur. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby podpísala v poradí desiaty dodatok k zmluve z roku 2017 s konzorciom firiem GlobalTel a Swan.

Erdogan rozdelí kontinenty projektom storočia

Cez Bosporský prieliv prechádzajú tisícky lodí ročne. Megalomanský projekt ho má odľahčiť. (zdroj: TASR/AP)

Bude mať 45 kilometrov, jeho výstavba má trvať roky, stáť môže viac ako trinásť miliárd dolárov a denne by cez neho malo prejsť asi 160 nákladných lodí.

Ak by prepojenie medzi Čiernym a Marmarským morom neexistovalo, výstavba Istanbulského kanála by bola logickým krokom vlády prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Lenže turecká metropola už prieliv má, a to len pár kilometrov od projektu, ktorý samotný Erdogan kedysi označil za „šialený“.

Napriek odporu časti verejnosti a expertov či nevôli bánk je turecký prezident odhodlaný megalomanský projekt rozbehnúť už o mesiac. Istanbulský kanál však môže zakývať nielen tureckou ekonomikou, ale aj bezpečnostnou situáciou v Čiernom mori.

Kanál má viesť na západ od mesta aj popri novom letisku. Súčasťou bude nový nákladný terminál, diaľnice, menšie prístavy, obchodné centrá aj mosty. Európska časť Istanbulu by sa tak premenila na ostrov.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Gatesovci ohlásili koniec manželstva: Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft a filantrop Bill Gates a jeho manželka Melinda oznámili, že sa po 27 rokoch manželstva rozvádzajú.

Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft a filantrop Bill Gates a jeho manželka Melinda oznámili, že sa po 27 rokoch manželstva rozvádzajú. Hamáček mal chcieť zobchodovať Vrbětice: Český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček chcel v Rusku zobchodovať zistenia českých tajných služieb za dodávku ruských vakcín. Podľa reportérov Seznamu bol Hamáček odhodlaný kauzu Vrbětice "potichu odložiť“.

Český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček chcel v Rusku zobchodovať zistenia českých tajných služieb za dodávku ruských vakcín. Podľa reportérov Seznamu bol Hamáček odhodlaný kauzu Vrbětice "potichu odložiť“. V Mexiku sa zrútil nadjazd s metrom: Zrútenie časti mosta pre metro v mexickej metropole si vyžiadalo najmenej 23 obetí a desiatky zranených. Časť nadjazdu sa zrútila vo chvíli, keď po nej prechádzal vlak. Vozne súpravy spadli a následne sa zrazili.

Poprad zabral a odvrátil prvý mečbal Zvolena

Miroslav Preisinger a Michael Vandas z HK Poprad sa tešia po strelenom góle. (zdroj: TASR)

Hokejisti HKM Zvolen nevyužili prvú možnosť na zisk tretieho majstrovského titulu v najvyššej slovenskej súťaži. Na popradskom ľade prehrali 4:7, ale vo finále play-off stále majú náskok 3:1 na zápasy.

Séria hraná na štyri víťazstvá sa po dvoch zápasoch pod Tatrami presúva do Zvolena. Zajtra budú mať Zvolenčania druhú majstrovskú šancu ukončiť sezónu.



"Na prekvapenie nám dobre išli nohy, boli sme rýchli a aktívni. Začiatok v našom podaní nebol dobrý. Inkasovali sme v päťminútovom oslabení, ale potom sme sa rozohrali. Keď sme začali lepšie napádať a korčuľovať, hneď to bolo vidieť a prišli aj góly. Na rozdiel od minulých zápasov sme dnes konečne dali viac gólov," komentoval zápas tréner Popradu Peter Mikula.



"Odohrali sme výborný zápas. Mali sme veľa šancí, ich realizácia však nebola taká, ako sme si to predstavovali. Bolo to pekné, som rád, že sme sa presadili gólovo, ale Poprad využil viac šancí, a preto zvíťazil," uviedol tréner Zvolena Peter Oremus.

Popradčania veria v zázrak: Poprad sa dostal do nezávideniahodnej situácie. Zvolen, ktorý má vynikajúcu formu a v celej sezóne neprehral viac ako dva zápasy po sebe, musí zdolať štyrikrát v rade, aby získali vysnívaný titul.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Pred piatimi rokmi bol Pini nereálny: Zmluvu podpísali už v sobotu večer. Až v pondelok ráno však Petra Vlhová prostredníctvom Instagramu potvrdila, že jej novým trénerom bude Švajčiar Mauro Pini. Vlhovej otec prezrádza podrobnosti.

Zmluvu podpísali už v sobotu večer. Až v pondelok ráno však Petra Vlhová prostredníctvom Instagramu potvrdila, že jej novým trénerom bude Švajčiar Mauro Pini. Vlhovej otec prezrádza podrobnosti. Milanič v Slovane skončil: Slovinský tréner Darko Milanič skončil na lavičke ŠK Slovan Bratislava. Jeho nástupcom sa stal niekdajší tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Weiss starší.

Slovinský tréner Darko Milanič skončil na lavičke ŠK Slovan Bratislava. Jeho nástupcom sa stal niekdajší tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Weiss starší. Mourinho si našiel nový klub: Portugalský tréner José Mourinho povedie od novej sezóny futbalistov AS Rím. Podpísal kontrakt do 30. júna 2024 a vo funkcii nahradí krajana Paula Fonsecu, ktorý z nej odíde po skončení tohto ročníka.

Novinár Kroupa: Útok Ruska netreba brať osobne

Novinár Janek Kroupa. (zdroj: FOTO MAFRA - Nguyen Phuong Thao)

Český investigatívny novinár Janek Kroupa vraví, že ak chcete usvedčiť zločinca, najlepším dôkazom je prichytiť ho pri čine. Preto sa vydáva za mafiánov, obchodníkov s pohľadávkami aj manažérov biznisu so zbraňami.

A strach? Ten máva, až keď sa po práci vráti domov.

Pre Českú televíziu napísal scenár k seriálu Božie mlyny. Policajti v ňom pomocou novinárov oprašujú zabudnuté prípady a úspešne nastavujú pasce aj tým, čo sa vo svete korupcie cítia sebavedomo a neohrozene.

V rozhovore pre SME hovorí o tom, akú má skúsenosť s IQ zločincov a s morálkou policajtov a politikov. Komentuje zistenia okolo výbuchu v muničnom sklade vo Vrběticích a čo ho o ruskom myslení naučili vojnové konflikty, ktorých sa zúčastnil.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Novinky na Netflixe a HBO: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku. Vychádzajúce knižné novinky: Prinášame vám informácie o vychádzajúcich knihách z viacerých slovenských vydavateľstiev. Vyberajte si, je z čoho.

Prinášame vám informácie o vychádzajúcich knihách z viacerých slovenských vydavateľstiev. Vyberajte si, je z čoho. Starí majstri sa nevedia predať online: Poznáme ich z trhov a jarmokov, z námestí aj hradov. Oblečení v dobových kostýmoch kujú, drôtujú či vyrezávajú, obsluhujú vyhňu, hrnčiarsky kruh alebo kolovrátok. Spolu so zatvorením spoločnosti museli skončiť aj umeleckí a ľudoví remeselníci.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Radovan Kulín. (zdroj: SME)

Ako prežíva 27 mesiacov vo väzbe Robo? Nemal v podmienke vedieť aký trest mu hrozí, ak by ho s trávou chytili znova? A aký trest by bol podľa jeho otčima primeraný za fajčenie a držbu marihuany? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s otčimom Roba Radovanom Kulínom.

Karikatúra

Karikatúra - 5.5.2021. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Sezóna špargle je v plnom prúde, pripravte si desať chutných receptov.

Špargľový koláč so syrom. (zdroj: Fotolia)

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.