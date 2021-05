Šeliga priznal chybu a odchádza z funkcie podpredsedu parlamentu

Zodpovednosť vyvodila aj poslankyňa Žitňanská.

5. máj 2021 o 14:34 (aktualizované 5. máj 2021 o 14:53) Veronika Orviská, Erik Balázs

BRATISLAVA. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) končí vo svojej funkcii.

Šeliga to oznámil na brífingu.

Spolu s kolegyňou zo Za ľudí Janou Žitňanskou a bratislavským županom Jurajom Drobom (SaS) minulý týždeň porušili zákaz vychádzania, keď do noci sedeli v bratislavskom podniku Klub pod lampou.

Fotografie zo stretnutia zverejnil týždenník Plus 7 dní.

Odstúpila aj Žitňanská

Šeliga sa ospravedlnil za zlý príklad, ktorý ľuďom dal. Priznal, že pracovné stretnutie malo prebiehať inde ako v súkromnom podniku. Priznal svoje zlyhanie s tým, že miesto ich stretnutia oslabuje protiepidemické opatrenia.

Žitňanská tiež odstúpila zo svojho postu predsedníčky parlamentného výboru pre sociálne veci.

Šeliga reagoval na článok týždenníka s tým, že mnohé informácie v ňom sú bulvárne. Podotkol, že aj politici sú len ľudia a aj on pociťuje hanbu s tým, že rezignáciou chce prejaviť politickú kultúru.

Poslanec Za ľudí priblížil aj to, že to bol on, kto požiadal personál podniku, či by nemohli zostať v priestoroch v uzavretej spoločnosti. Svoje konanie oľutoval.

Droba neodstúpi

Droba pre SME reagoval, že sa za svoje konanie ospravedlnil, necíti sa však vinný. Odstupovať z funkcie či inak vyvodzovať zodpovednosť voči sebe samému sa nechystá.

Na Slovensku platí s výnimkami zákaz vychádzania po 21-tej hodine, interiéry reštaurácií a barov majú byť zatvorené.

Neformálne rokovanie politikov sa konalo vo vnútri podniku novinára Štefana Hríba.