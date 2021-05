Aliancia navrhuje jednotný preukaz o imunite proti covidu

Preukazu by podľa strany mohol prispieť k efektívnejšiemu otváraniu prevádzok a podujatí.

7. máj 2021 o 13:53 TASR

BRATISLAVA. Jednotný preukaz o imunite voči ochoreniu Covid-19 by mohol prispieť k efektívnejšiemu a kontrolovanejšiemu otváraniu prevádzok a kultúrnych či športových podujatí. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásili predstavitelia vznikajúcej strany Aliancia - Szövetség.

"Ľudia, ktorí sú zodpovední, musia mať výhodu voči tým, ktorí túto zodpovednosť nemajú," skonštatoval predseda SMK-MKP Krisztián Forró.

Zavedenie jednotného preukazu by malo byť konzultované aj s okolitými krajinami, aby bol vzájomne uznávaný. Dodal, že zaočkovaní by mohli byť motivovaní napríklad aj poukazmi na cestovanie, ktoré by bolo možné využiť v slovenských ubytovacích zariadeniach.

"Považujeme za podstatné zavedenie imunitného preukazu, kde by mal dotyčný evidenciu o tom, že bol zaočkovaný, kedy bol zaočkovaný, a tiež aby tam bola evidovaná informácia, že v určitom čase prekonal ochorenie Covid-19," povedal podpredseda hnutia Összefogás - Spolupatričnosť Gergely Agócs.

V súvislosti s bojom proti pandémii nového koronavírusu vyzdvihol aktivity samosprávnych krajov pri otváraní vakcinačných centier aj spustenie mobilných očkovacích tímov.

Predstavitelia sa zhodli na tom, že efektívna očkovacia stratégia a kampaň pomôžu pri dosiahnutí kolektívnej imunity a predchádzaní potenciálnej tretej vlne pandémie. Forró kritizuje, že sa ľudia musia chodiť očkovať ďaleko od svojho bydliska, čo môže byť pre starších ľudí vážny problém.

Okresný predseda Mosta-Híd Ladislav Balódi vyzýva vládu na prijatie systémových krokov. Kritizuje dlhodobo zatvorené školy. Poukázal tiež na to, že niektoré športy mohli fungovať a niektoré nie.

"Ak 22 ľudí naháňa jednu loptu, pri padnutom góle sa objíma, dostane výnimku, prečo ostatné športy nemôžu fungovať?" pýta sa.